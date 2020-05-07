今晚食乜：泡菜＋芝士　韓風重口味三文治

常見的三文治，離不開餐蛋、火腿芝士等，最多加點蔬菜，而IG@halfbakedharvest就教大家炮製韓式泡菜芝士三文治，帶來驚喜。做法是先將麵包一邊搽上加了芝麻和蒜蓉的牛油，另一邊搽上韓國辣醬，加入大量芝士絲、泡菜和羅勒葉，然後將兩邊煎至金黃色。唔想餡料漏出來的話，煎煮時可用鑊鏟輕壓住麵包，讓芝士黏實食材不易散開。由於煎的兩邊預先搽上蒜蓉牛油，較易煎至焦香惹味。大大件的三文治，趁熱吃還有拉絲效果，濃郁的泡菜配上惹味的芝士，辛香味濃，仲可以搭配啤酒或汽水，超爽！

材料：

鹹味室溫牛油 2湯匙

蒜蓉 1瓣

芝麻 1湯匙

韓國辣醬 1至2湯匙

酸種麵包 4塊

泡菜碎 1杯

鮮羅勒葉 1/4杯

車打芝士絲 1杯

Havarti或Fontina芝士碎 半杯

葱碎 少許

蜜糖 少許

橄欖油 少許

做法：

1.牛油、芝麻、蒜蓉拌勻。

2.將蒜蓉牛油抹在2片麵包的其中一面，另一邊抹上辣椒醬。

3.辣醬一面放上車打芝士絲、泡菜碎、羅勒葉和另一款芝士碎，蓋上另一塊麵包。

4.下橄欖油落鑊，放入麵包，煎至兩面金黃色盛起。

5.上桌後加葱花和蜜糖享用。