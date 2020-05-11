濕熱氣虛易出汗　必先改善機能　

立夏已過，天氣將愈來愈熱，汗水亦愈出愈多。雖然出汗有利於人體的新陳代謝，但出汗情況異常，無論是多汗或無汗，都可能是身體機能出問題。想了解更多？不如聽聽千草醫藥坊註冊中醫師譚莉英專業意見。

Q1：甚麼人較易出汗？

A1：是否易出汗與體質有關，體質虛弱、體內濕熱者較易出汗，前者因為受到外界因素的干擾，就很容易導致體液調節不穩定，產生大量汗液；後者是因為受濕邪入侵，患者會發熱，汗液黏膩。

Q2：出汗情況異常，可反映身體的健康狀況？

Q2：中醫學說中，汗為血之餘，流汗也等如流血，異常出汗(包括少汗或無汗)，可能是身體發出的警告。例如該出汗時沒有汗，是外感風寒的徵狀；又或不該出汗時冒汗，如無故出汗是氣虛表現，睡覺時出汗則與陰虛有關。

Q3：男人的汗味特別臭？

汗味是否難聞，不是以性別決定，而是與個人飲食習慣、工作性質有關。從中醫的角度，如嗜吃紅肉、煎炸、或重口味食物，加上接觸煙酒，令體內積聚毒素，可造成肝熱，汗味也較濃烈。另外，體質脾虛體者，因未能運化水氣，令濕氣困在體內，汗臭也較明顯，最重要患者不分男女，就算是年輕女士也有可能患上。

出汗位置要留神

1.頸或額

心臟連經頸部的大動脈，再連接上面的大中小血管；額頭附近位置是最微細的血管，最容易阻塞。若骨頭走位，令血管被變住，一有循環，頸或額就會特別多汗，甚至像滴水般。

2.頭或身

頭面有汗、身體卻沒有，或頭面無汗，身體卻覺得焗熱，有機會是頸椎問題，如頸部的生理弧度不正常，影響頭與身的連繫，引致循環系統的錯判。

3.手或腳

四肢出汗多跟肝火和脾胃有關，因肝管四肢，若緊張致肝火盛，就會出汗；脾主肌肉四肢，濕熱就會從四肢肌肉滲出來，以致出汗。另外，常吃濕熱食物、凍飲，或脾胃吃滯了，這些濕和滯都會通過四肢排解。

減汗食療推介

山藥粥

材料：鐵棍山藥100克、蓮子10克、枸杞3克、薏米5克、粳米50克

做法：

1.先將蓮子和薏米提前一夜浸泡，隔日將其與粳米一同入鍋煮，大火燒開，轉小火燒15分鐘。

2.加入切成片的山藥和枸杞，繼續煮10分鐘即可。

療效：山藥補脾胃、助消化；蓮子強心安神；枸杞益腎養血；薏米祛濕，此方適合脾虛、氣虛的人服用。

百合杏仁粥

材料：鮮百合50克、杏仁10克、粳米50克、小米適量

做法：

1.杏仁去皮、尖，打碎。

2.與鮮百合、小米一同煮為稀粥。

療效：百合和杏仁具有潤肺益氣、止汗的功效，此方適用於肺熱汗多的人。

蓮心阿膠養神湯

材料：阿膠、蓮子芯、白芍、核桃仁各10克、酸棗仁15克

做法：

1.將蓮子芯、白芍、核桃仁、酸棗仁一同浸泡約60分鐘

2.將阿膠打成粉，與上述材料一同上鍋蒸煮服用。

療效：阿膠滋陰潤燥、補血養血；白芍能斂陰止汗；核桃仁、酸棗仁養血補腎、益腦。此方適合陰虛汗多、脾氣和睡眠較差的人。