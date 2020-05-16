【歎啡小知識】Black VS White　黑白咖啡指咩？

禁聚令放寬，唔少人相約幾個月無見嘅親朋戚友見個面，歎杯茶吹吹水，而小編唔少絲打老友都愛歎咖啡，於是乎豪番次相約幾位好友去酒店Coffe Shop High Tea，其中一位朋友柯打Coffee，侍應問佢要White Coffee or Black Coffee，好友回應話要Coffee with Milk，侍應好EQ，只係笑一笑就算，但小編其他姊妹就爆笑，原因係，人哋問White or Black，你係都要其他用語回答，搞笑囉！

話時話，大家又知唔知Black Coffee同White Coffee有咩唔同？照字面譯，當然係稱作黑咖啡與白咖啡喇，白咖啡好多人都以為係馬來西亞特產，唔係錯晒，不過唔係Coffee Shop侍應所指嘅咖啡囉！

一般西餐廳講嘅Black Coffee黑咖啡即齋啡咖，「飛沙走奶」嗰款，而White Coffee自然係加咗奶喇，近年多咗餐廳為咗避免出現溝通問題，一般都會奉上齋啡，連隨附上淡奶或鮮奶，客人可自行添加。

至於上文提到嘅白咖啡，正確而言係一種馬拉咖啡飲品，話說早年馬來半島仲係英屬時期，唔少英國旅居當地嘅人會叫傭人隨喜好送上Black或White Coffee，二戰之後，英國人遷離，有一曾在英國人家庭任管家嘅馬拉人為了生計，以木頭車擺賣咖啡，為了增加獨特風味，佢炒咖啡豆時專登加入焦糖同炒，沖調時更加入糖同煉奶，稱之為「白咖啡」出售，輾轉成為當地地道名物，所以話，馬拉嘅白咖啡既係一種特色飲料，亦係加了奶（不過係煉奶）同糖嘅風味咖啡嚟。

另外，大家或者有聽過Flat White，唔少人仲會將呢款牛奶咖啡同Latte混淆，因為兩款係指牛奶咖啡，但最大分別係，前者係用齋牛奶，後者係用打至起泡嘅奶，沖出嚟嘅牛奶咖啡主要在質感上，Flat White口感細緻幼滑，而Latte則能當到豐盈綿密嘅泡沫嘞！