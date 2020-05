【歎啡小知識】Black VS White 黑白咖啡指咩?

禁聚令放寬,唔少人相約幾個月無見嘅親朋戚友見個面,歎杯茶吹吹水,而小編唔少絲打老友都愛歎咖啡,於是乎豪番次相約幾位好友去酒店Coffe Shop High Tea,其中一位朋友柯打Coffee,侍應問佢要White Coffee or Black Coffee,好友回應話要Coffee with Milk,侍應好EQ,只係笑一笑就算,但小編其他姊妹就爆笑,原因係,人哋問White or Black,你係都要其他用語回答,搞笑囉!

話時話,大家又知唔知Black Coffee同White Coffee有咩唔同?照字面譯,當然係稱作黑咖啡與白咖啡喇,白咖啡好多人都以為係馬來西亞特產,唔係錯晒,不過唔係Coffee Shop侍應所指嘅咖啡囉!

一般西餐廳講嘅Black Coffee黑咖啡即齋啡咖,「飛沙走奶」嗰款,而White Coffee自然係加咗奶喇,近年多咗餐廳為咗避免出現溝通問題,一般都會奉上齋啡,連隨附上淡奶或鮮奶,客人可自行添加。

至於上文提到嘅白咖啡,正確而言係一種馬拉咖啡飲品,話說早年馬來半島仲係英屬時期,唔少英國旅居當地嘅人會叫傭人隨喜好送上Black或White Coffee,二戰之後,英國人遷離,有一曾在英國人家庭任管家嘅馬拉人為了生計,以木頭車擺賣咖啡,為了增加獨特風味,佢炒咖啡豆時專登加入焦糖同炒,沖調時更加入糖同煉奶,稱之為「白咖啡」出售,輾轉成為當地地道名物,所以話,馬拉嘅白咖啡既係一種特色飲料,亦係加了奶(不過係煉奶)同糖嘅風味咖啡嚟。

另外,大家或者有聽過Flat White,唔少人仲會將呢款牛奶咖啡同Latte混淆,因為兩款係指牛奶咖啡,但最大分別係,前者係用齋牛奶,後者係用打至起泡嘅奶,沖出嚟嘅牛奶咖啡主要在質感上,Flat White口感細緻幼滑,而Latte則能當到豐盈綿密嘅泡沫嘞!