東方日報A1：幣少涉天台撒鈔擾亂深水埗　警查動機

深水埗前日有人在天台撒鈔惹群眾哄搶，被指是幕後搞手的「幣少爺」黃鉦傑，當晚在社交網稱會在昨午落區購飯票派予長者，又現身稱「撒錢單嘢唔關我事」。昨午他駕辣跑重返深水埗，疑似做騷大派五百元鈔票，惹來逾百人圍車起哄，伸手入車廂攞錢，場面混亂需警員驅趕。警方隨後截停跑車，懷疑黃為撒鈔策劃人，以涉嫌「在公眾地方擾亂秩序」把他拘捕，晚上被押返現場搜車及到西貢搜屋。警方暫檢獲六千元疑與案有關的紙幣，正追查動機。



廿四歲的「幣少爺」黃鉦傑，因在深水埗撒鈔發生前，曾到場疑似事先張揚，被質疑是事件幕後策劃人，他前晚堅稱：「啲人有啲誤會囉！呢單嘢唔關我事，因為我響（在）樓下，我點派錢呢？」被問及前日「你架車咁啱開過去，跟住無幾耐有人撒錢」同時又在社交網貼文派錢，黃又頻稱：「呢個唔清楚，唔知道。」不過，有人前晚卻在黃的Facebook貼文，揚言昨午會到深水埗「良心老闆」陳灼明（明哥）的燒臘飯店，購買飯票派給長者。



昨午三時許，黃駕林寶堅尼跑車離開西貢住所到深水埗區，惟未有駛去「明哥」飯店，相反駛到黃金商場附近，隨即停車並打開車窗，未有落車即向途人大派五百元鈔票，逾百市民及途人得悉有人派錢，情緒高漲，蜂擁把車包圍，爭先恐後伸手入車廂內攞錢，有人成功取得五百元鈔票。



惟派了約十張鈔票後，警方接報有人派錢造成滋擾，遂派員到場驅趕群眾，黃遂駕車駛至福榮街近南昌街口，警員截停跑車，「幣少爺」手持大疊五百元鈔票落車，表示欲前往「明哥」燒臘飯店，購買十萬元飯票派給長者，但卻未獲警員放行。警方經初步調查後，懷疑黃為前日撒鈔案的策劃人，以涉嫌「在公眾地方擾亂秩序」把他拘捕帶走。



黃上警車後一直用手機錄影，並把片段上載Facebook分享，有警員解釋因已被捕，不得進行任何拍攝及錄影，他聞言即將鏡頭轉向自己，警員則警告若不合作，有可能干犯「妨礙警務人員執行職務」。黃此時才連聲說「冇問題」，又問可否聘請律師，在影片結束前，他又稱「依家我冇事冇幹冇傷痕，袋入面仲有啲錢，大家做個證明，thank you。」



警方表示，前日下午二時四十五分，有人於福榮街一五三號天台投下大量面值一百元的紙幣，吸引大批市民搶奪引起混亂，警員趕至作出人群管制，案件交深水埗警區刑事調查隊跟進。撒錢案中，警方暫檢獲六十張相信與案有關的一百元港幣，總值六千元。警方正追查案件動機，拾錢市民在案中角色，不排除案中有同黨在逃，同時會調查昨午的派錢行為是否違法。



至昨晚七時許，「幣少爺」被戴上手銬，押返福榮街搜查座駕，警員發現跑車行車證過期，遂將證件撕走。至晚上近九時，黃被押返西貢的住所搜查，逗留約十五分鐘後，警員檢走懷疑涉案的衣物。



深水埗黃金電腦商場對開前日發生撒鈔案後，至昨日仍有不少鈔票遺留在大廈的冷氣機頂及簷篷，偶爾有零星鈔票被風吹到街上，有途人將錢拾起交給警員，有人因見記者採訪而「唔敢攞」。但有老翁見狀「執錢」離開，因當時未見警員，故可「袋袋平安」。



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