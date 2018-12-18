貪圖搵快錢及免費旅遊　2男1女涉嫌販運800萬可卡因被捕

【15：00】2名被捕男子已被暫控合共一項販毒罪，案件今日（18日）上午於西九龍裁判法院提堂，暫時毋須答辯，2人現須繼續收柙，至明年2月12日再訊，以待警方進一步調查。至於被捕女子亦已被暫控一項串謀販毒罪，案件明日（19日）上午於西九龍裁判法院提堂。



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警方留意到有不法分子利用豐厚回報，以及免費旅遊作餌，招攬不少想「搵快錢」年輕人，協助跨境販毒等嚴重罪行。警方毒品調查科於昨日(17日)聯同海關，根據線報及深入調查，於早上約9時在香港國際機場入境大堂進行代號「絡靖」反毒品行動。截查從馬爾代夫返港的目標2名男子及1名女子。



探員在姓劉男子(21歲)及姓楊男子(23歲)兩人的2個行李箱中，發現2個行李箱分別於夾層內，用2塊膠板掩飾8包可卡因。搜出的可卡因共16包，約重8公斤、總市值約800萬港元。 分別報稱侍應及無業的2名男子涉嫌販毒被捕；而同行的姓林女子(21歲)，相信負責監督運毒過程，涉嫌串謀販毒被捕，3名被捕男女現正被扣留調查。



被捕3人向警方稱經朋友介紹參加高薪帶貨(毒品)行動，及參加為期4天的免費旅遊，將毒品由馬爾代夫經航班運回香港。據悉報酬介乎1萬至5萬港元，而旅程中的玩樂消費及酒店費用則由販毒集團支付。



販運毒品是嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高刑罰可被判終身監禁及罰款500萬元。