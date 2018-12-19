西九戲曲中心明年開幕　型格大劇院隔高鐵噪音

明年1月20日開幕的西九文化區戲曲中心，今(19日)舉行傳媒預覽。戲曲中心總樓面面積逾2.8萬平方米，樓高8層，包括4至5樓大劇院，2至3樓演講廳及排演室、1樓茶館劇場、地下中庭、地庫停車場及零售、餐飲及消閒設施。



用作上演傳統及創新戲曲表演的大劇院位置採用懸浮式設計，離地30米，此設計可分隔港鐵及高鐵帶來的噪音及震動，亦讓地下的中庭更寬敞，以作不同用途，可最多容納1073位觀眾。音響設備特意設計大及小樂池，讓演員聲音及樂器聲得以平衡。



大劇院兩邊座位亦有升高，令不同高度及角度的座位亦有一樣的視線，座位間及通道亦有加闊。冷氣出風設於座位底，令溫度及冷氣聲平均分布。舞台兩旁設LED不同顏色的中英文字幕，舞台前方有位置讓樂師可面對演員，令演出更順利，化妝間往舞台的通道更寬更近。



大劇院早前被轟租金「離地」，不是所有團體能負擔，西九文化區管理局表演藝術行政總監茹國烈表示，明年已有約30個大及小型劇團租用大劇院，租務情況理想，會適時檢討租金。



另外中心設約120個座位的演講廳、8間不同大小的排演室，約450平方米的開放式中庭，可容納200位觀眾的茶館劇場倣效清代茶館聽戲的模式，市民可邊吃茶點邊看新一代藝術家演出。中心亦有餐飲及消閒設施，包括酒樓、茶餐廳、紀念品店等。