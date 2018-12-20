防幼童外遊染麻疹　第二針疫苗擬改歲半注射

隨着香港鄰近地區及國家近年先後爆發麻疹，香港衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會作出最新建議，將現時分別於1歲及小一接種的「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」(MMR)，第二針改為提前在18個月大時接種，認為有助預防小朋友外遊時感染麻疹。



防護中心公布，香港自1996年透過兒童免疫接種計劃，為1歲及小一學童合共接種兩針的MMR疫苗，多年來錄得的麻疹爆發個案偏低，每年僅得零星數字，在2016、2017及今年至今分別錄得9、4及12宗個案。



惟近年全球麻疹爆發有上升趨勢，過去兩年平均增加31%，主要在非洲、美國、中東及歐洲地區；東南亞亦錄得爆發，尤其是馬來西亞及菲律賓。今年台灣及日本亦爆發麻疹，這些都是港人外遊的熱門地區。由於接種兩針MMR疫苗的保護力較高，部分仍未就讀小一、只接種了一針MMR疫苗的兒童到這些地區外遊，就十分高危。



有見及此，科學委員會建議將現時的MMR疫苗接種年齡提早，第一針接種年齡維持不變，仍是1歲時接種；第二針就由小一提前到18個月大時注射，足足提早了4年半。目前澳門做法都是1歲及18個月大接種兩針MMR疫苗，內地則是8個月及18個月大時接種。



科學委員會認為此轉變有助一些年幼小朋友外遊時對麻疹有更高保護力。衞生署目前正在檢視科學委員會上述建議，至於會否落實有關建議仍需時討論。