政Whats噏：吳永嘉入工商界政黨　一餐飯決定

香港中華廠商聯合會(廠商會)嘅立法會議員吳永嘉(Jimmy)近日宣布加入工商界政黨，係廠商會多年來首次有議員有政黨背景，到底Jimmy加入政黨係咪需要廠商會通過，一問之下，原來廠商會並無設立通過機制，廠商會會長吳宏斌回覆查詢時透露，決定Jimmy入黨係源於一餐飯嘅游說。唔通食餐飯就決定到咁容易？



吳宏斌話最初Jimmy同佢講想加入經民聯，之後該黨嘅高層就約咗佢食餐飯，游說佢畀Jimmy入黨，吳宏斌之後翻查過會章，睇吓到底有冇相關程序，發現完全冇相關規定，Jimmy亦承諾日後喺立法會嘅投票以廠商會嘅立場為優先，於是吳宏斌就去同商會其他領導層講，冇人反對後，再向會董會報告，於是Jimmy就順利入黨嘞！



有人分析，Jimmy今次以個人名義加入，正如其他商會嘅立法會代表一樣，毋須特別通過，有人更以立法會前議員林大輝做例子，引證呢個位相當自主。有廠商會中人指出，Jimmy入黨後，唔等於商會變成政黨一分子，一如其他商會嘅立法會選舉一樣，都有來自唔同政黨嘅人士競逐，而Jimmy今次加入建制派工商界政黨，又唔係加入泛民，相信問題不大，估計該黨需要新血，因為2年後嘅立法會選舉，如果所有現任議員都角逐連任，就有最少3人接近或年過70歲。此外，Jimmy入黨估計各方面都有份促成呢件事，一方面可以壯大工商界，另一方面，政府要「講數」時，都較易處理。



Jimmy參選立法會時，得到自由黨領導層鍾國斌(Felix)嘅支持，依家Jimmy加入另一個政黨，Felix回覆話唔會嬲，Jimmy自己決定，冇問題，大家係老友記，識咗十幾年，不分政黨都會支持佢，大家都係為香港做事啫！



依家有3個大商會嘅立法會代表都加入經民聯，被問到同樣係工商界政黨嘅自由黨會唔會有壓力，Felix就話唔會，自由黨有150幾個中小企商會支持，大家目標群唔同，各有各做咁話。