警首支鐵路反恐應變部隊　高危轉車站巡邏

全球反恐形勢嚴峻，警隊成立首支針對鐵路系統的反恐應變部隊，將於下周日(23日)正式運作。部隊將負責巡邏港鐵主要93個車站(除高鐵及輕鐵線)，人員會配備衝鋒槍和手槍，全天候執勤。鐵路警區指揮官梁仲文表示，新成立的鐵路應變部隊有34人，會針對港鐵高風險的車站、車廂和月台，例如人流較多或是繁忙的轉車站作高姿態反恐巡邏活動。



梁表示，香港受恐襲威脅的風險仍是中度水平，但放眼世界各地，鐵路系統受恐襲的事件愈來愈多，造成重大經濟損失。部隊除會於高危車站巡邏，亦會處理嚴重事件或恐襲事件，以及評估風險和進行情報收集工作。他強調組成部隊未有影響其他鐵路警區的警力，亦可以在各部隊之間配合處理案件。



被問到是否因去年2月港鐵尖沙咀站縱火案而成立部隊，梁指警方有重大事故機制介定事件，當有事件發生會有指揮中心去處理。至於人員方面，梁表示警隊早前進行招募，合資格人員接受6星期訓練，針對體能和戰術進行指導。警方會安排持續訓練予部隊人員。



鐵路應變部隊裝備與警隊各反恐部門相似，除會配備Glock 17手槍及SIG Sauer MPX衝鋒槍，亦有防彈頭盔、夜視鏡和多支電筒，方便於隧道內照明工作，其他裝備包括防生化輻核衣、保護手套、防彈板、膠盾、識別燈及手動爆破工具等。鐵路警區總督察吳子輝表示，全副反恐武裝的人員會手持衝鋒槍，配有避彈衣、抗火頭套和防彈頭盔等，武裝重量達35磅；一般巡邏的警員則配備手槍，衝鋒槍則藏於背包之內，全身約重20磅重。部隊亦就緊急打開車門作訓練，能夠在執勤期間以裝備打開車門執行工作。



應變部隊今日(21日)在港鐵馬場站進行反恐演練，模擬兩名恐怖分子於車廂內開槍，鐵路應變部隊成員接報後到場，開槍擊倒一名持槍恐怖分子，並拘捕另一名投降的恐怖分子。