10年房屋供應目標45萬個　公私營比例訂為7：3

運輸及房屋局今(21日)公布《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年即2019/20至2028/29年度的總房屋供應目標為45萬個單位，較上一年度公布的供應目標少1萬。但鑑於公屋及資助房屋持續供不應求，愈來愈多意見支持增加公營房屋比例，公私營房屋比例將由六四比調整至七三比，公營房屋佔31.5萬個，私營房屋則佔13.5萬個。



綠置居將計算入公屋，因之間有可換性，「公屋/綠置居」供應目標未來10年為22萬個，較去年增加2萬個，其餘資助出售單位供應目標為9.5萬個，較去年增加1.5萬個。而首置單位則計算入私營房屋目標內。



政府一直聲稱積極物色房屋用地，但最新估算覓得的土地在2019/20至2028/29年只有24.8萬個單位，距離目標尚欠6.7萬個。私樓方面，未來3至4年一手私人住宅物業市場預計供應量約為9.3萬個單位。



政府今年6月公布將9幅原作私營房屋用地改作公營房屋發展，除一幅位於啟德已撥作房協重建之用。至於其餘8幅，房委會及房協將各自在1幅位於啟德用地及3幅位於安達臣道石礦場用地作發展資助出售房屋。房協表示，正與政府商討啟德及安達臣道土地的具體執行細節，落實後會適時公布。



運房局局長陳帆被問到未來尚欠6.7萬個單位才達標時，指未來棕地發展、土地共享先導計劃、明日大嶼及新界4個新發展區均是土地來源。陳又指，政府在技術可行下將提升公營房屋用地的最高住用地積比率，由現行最多20%增至30%，並在有需要時得到城規會批准，強調房署建屋時會考慮微氣候、採光、噪音問題，不會亂起插針樓。



至於私樓供應目標較去年公布減少4.5萬個，令人擔心會推高樓價，陳指未來3至4年私樓供應量仍有9.3萬個，認為供應量未來數年不會減少，形容私人市場仍健康。