政Whats噏：鄉委會執位　牽連區會主席換人

今屆區議會已經取消委任制度，區議員全面由直選產生，但新界9個區議會仲保留「當然議員」議席，即由27個鄉事委員會(鄉委會)主席出任，其中大埔同荃灣區議會嘅主席就由當然議員出任。27個鄉委會將於明年改選，有鄉頭早已表明唔爭取連任，意味明年底區議會換屆選舉前幾個月會有新嘅當然議員加入，當中大埔、荃灣及西貢區議會更可能要再選舉正、副主席添！



鄉委會同區議會都喺明年換屆，其中鄉委會率先喺3月進行改選，所以鄉頭人選有變化，亦都會令到區議會當然議員有變動，過去鄉委會換屆時都有類似情況。好似2015年時任大埔區議會副主席文春輝未有爭取連任鄉委會主席，連帶區議員資格都冇埋，當時就要舉行特別會議選舉副主席，而當年鄉委會換屆就有8個鄉頭換人。



而鄉委會換屆前，將會先喺明年1月進行鄉郊代表選舉(村代表選舉)，勝選嘅村代表便成為鄉委會執委，有份選鄉委會正副主席。不過，各處鄉村各處例，並非所有鄉都規定執委必須為村代表，所以有鄉頭棄選村代表，並唔代表放棄連任鄉委會。



雖然係咁，十八鄉鄉委會主席梁福元早就表明交棒，唔會再爭做鄉頭，而其村代表位置就由大仔梁智峯出選並自動當選。此外，有傳坑口鄉委會主席成漢强及大埔鄉委會主席張學明都會退下火線，其中成漢强出任孟公屋原居民代表十幾年，今次無再參選，而佢本身係西貢區議會副主席。至於張學明就係大埔區議會主席，已經由2008年開始擔任，期間曾由委任議員轉做當然議員。



此外，荃灣鄉委會主席鍾偉平亦無參加選咗十幾年海壩(和宜合道及國瑞道)原居民村代表。鍾偉平大方承認已退休，自嘲老到有金都執唔到，年紀大就要退位讓賢，聲言兩個鄉委會副主席仲醒過佢。鍾仲話，已經服務荃灣區超過30年，到明年鄉委會換屆後就會失去區議員資格，屆時荃灣區議會就要另選主席喇。至於有咩區議會主席人選，鍾就大讚現時區議會副主席黃偉傑年青有為，而且有學歷同人脈，相信對方能夠勝任。

