機場跑道外來物探測系統　敏感度高見雲影亦誤鳴

香港國際機場是全球最繁忙的機場之一，航班安全極其重要。機場管理局今年於南、北跑道啟用「外來物自動探測系統」，整個系統耗資2億港元，用以探測跑道上有沒有外來物，如手套、繩、膠紙等。系統更令細小如高爾夫球等外來物亦可發現，以確保飛機可安全升降。



機管局機場運行副總監(運作及服務)姚兆聰表示，跑道上的外來物可引致嚴重飛行事故，如2000年法國航空客機從巴黎開往美國，客機起飛期間輪胎輾到金屬碎片導致爆胎，碎片擊中飛機油缸並起火，惟跑道長度已不足令客機停下故客機被迫起飛，最後導致過百人死亡。因此，全球航空業對外來物需「花好大功夫」。



姚指，在安裝探測系統前，職員要以肉眼巡查跑道上情況，但入夜後光線不足，難以進行監察。因此，機管局3年前引入探測系統，於南北跑道各設11個感應器，每個設置於大約10多米高的結構塔上，每座塔距離約為300多米，沿着跑道興建。鏡頭具高級別夜視功能，即使在晚上或天氣惡劣的情況下仍可進行探測，可進行24小時監察，而感應器在晴天及乾燥路面的檢測率達95%。



系統若發現跑道中出現外來物，會通報停機坪控制中心，工作人員確認外來物後，就會派人清理。不過，姚坦言，由於系統敏感度高，故會出現誤鳴情況，如將雲的影子錯認為外來物。他強調，會有工作人員透過螢幕判斷是否有外來物，系統亦有人工智能，將來會愈來愈準確。他又稱，未來第3條跑道上亦會安裝探測系統。