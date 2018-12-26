港故mini：廢棄雞蛋盒製成「聖蛋樹」　中大學生冀過環保聖誕

「明日燈飾必須拆下，換到歡呼聲不過一剎。」陳奕迅的一首Lonely Christmas，道出了狂歡過後的空虛，燈光拆下後的淒涼。



被「消費」包裝的聖誕節



剛踏進十二月，各大商場，甚至大街小巷都開始忙起來，為的就是要佈置璀璨、華麗的聖誕裝飾來迎接聖誕節。平安夜普天同慶，人人都拿起手機，紀錄這晚的燈火燦爛。然而節日過後，各處的聖誕裝飾是如何消失的，沒有多少人知道，個個只道再過不久的新年，又會有另一番奪目的佈置。從此躺在堆填區的節日樹，自然是無人問津。



環保並不「離地」



「每個聖誕節其實都浪費好多資源、電力。我哋就想用環保啲嘅方法，同時教導小朋友。」來自香港中文大學建築系的學生Tiffany，連同5位同學開辦了Dozen Design Studio，用同樣是無人問津、卻隨手可得的雞蛋盒，營造出一個綠色聖誕節。即使身邊有人會不明白，他們為甚麼要用課餘的時間，來做這些對日後工作可能完全沒有幫助的活動，但Tiffany都覺得這是有意義的，因為可以去教育下一代的小朋友，過更環保的生活。



這一群建築系的學生，用廢棄的雞蛋盒製作出一棵「聖蛋樹」，同時和社企IM Creative「創想聯萌」合作，收集了150多個小朋友的作品，在深水埗的「綠在深水埗」園區裏，裝飾出一個不一樣的聖誕節。



展覽：EGG-MAXTREE 聖蛋樹

日期：12月22至27日

時間：08:00-20:00

地址：九龍深水埗通州街339號



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