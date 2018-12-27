VR打機復康？仁山優社科技結合醫養　主攻熟齡銀髮市場

隨香港人口老化，都市人亦愈來愈注重健康，醫療及養生的服務需求日增。新世界集團最近便創立康健品牌「Humansa仁山優社」，針對40歲或以上熟齡及65歲或以上的「銀髮族」，運用VR虛擬實境儀器、大數據等，配合專業治療師和護理人員，首創醫療、養生合一的一站式服務。



體感遊戲增趣味 助患者改善活動能力

Humansa的服務涵蓋中年養生、醫療復康，院舍護老及家居護理。分別位於天后及何文田的康健中心，主要為中風、柏金遜症及腦退化症等腦神經疾病患者提供復康服務，亦有儀器治療各種痛症。



鑑於傳統物理治療依賴人手、缺乏系統數據分析成效，又無甚趣味，中心引入科技遊戲儀器作為復康設施，如SeeMe VR復康系統，有不同體感遊戲讓患者做出不同應對動作，改善活動能力，更綜合用家表現的大數據，檢視並提升療程效果；而Balo平衡訓練讓患者在安全保護下，移動身軀以驅動虛擬實境遊戲的人物，鍛煉患者重心轉移及平衡力。



「眼底相」評估中風及心臟病等風險

預防勝於治療，Humansa同時引進最新「全自動視網膜圖像分析系統」，拍攝「眼底相」，評估中風、糖尿病、心臟病等嚴重疾病風險。中心更有跨專業團隊，包括物理治療師、註冊營養師、註冊護士等，以及港隊現役及退役運動員擔任體適能教練，提供體重管理、物理治療、膝關節訓練、針灸等養生服務，保持健康。



護老院設感官刺激儀器

Humansa另一業務為院舍護老，同樣以科技來改善院舍質素。位於水泉澳邨的嘉頤薈護養院，佔地逾15000平方呎，分別有60個政府資助宿位及40個非資助宿位。院舍內備有感觀刺激板，提供視覺和觸感治療，鼓勵長者走動及肌肉訓練；亦設有感官走廊，裝有木片琴及各種敲擊樂器；飯廳則設有電子螢幕天窗及玻璃房動畫屏幕，投影仿真天空及四季景色，讓行動不便的院友也能恍如置身大自然，既減少鬱悶感，亦刺激他們的各種感官，改善特別是患有腦退化症院友的病況。



佘雋知：針對市場不足 創醫養合一服務

仁山優社行政總裁佘雋知指，Humansa以醫養合一模式營運，主要是針對市場不足，「本港醫療及養生養老服務以不同方式經營，兩者缺乏互相連繫的協同效應，所以Humansa把兩者結合。」佘又指，明年計劃將Humansa的管理服務拓展至大灣區，先落戶深圳、佛山、順德等地，再推廣至內地其他城市。



Humansa的主要科技設備：



1. 「全自動視網膜圖像分析」

10分鐘內拍攝「眼底相」以評估中風等疾病風險，準確度高達九成以上。

2. HandyRehab復康機械手

透過自動感應器，感應中風患者肌肉活動發出的微電流，從而為患者進行完整的動作、學習重新控制肌肉。

3. 「智能手套」(Smart Glove)

手模式感測器符合人體工程學設計，讓患者重新學習控制手腕和肌肉。

4. SeeMe VR復康系統

以體感遊戲讓中風、柏金遜症及認知障礙症患者透過有趣的互動遊戲改善活動能力。

5. Balo平衡訓練

讓患者使用軀幹進行VR體感遊戲，從而鍛煉患者重心轉移並提升平衡力。

6. 功能性電刺激運動訓練儀

使用循環測力計與電極刺激不同肌肉群，促進肌肉運動及重新鍛煉肌肉學習能力。