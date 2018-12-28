你要知：冬天防靜電秘訣　隨身金屬物幫到手

冬天風高物燥，除了易生火警，也很容易「觸電」，開門、穿衣、甚至梳頭的時候，都有可能被靜電電到，雖不至於受傷，但面對突如其來的「襲擊」，不少人也感到困擾。到底靜電在甚麼環境下容易產生，又可如何防範？



香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士表示，在乾燥環境和摩擦的情況下容易產生靜電，原來靜電威力絕不能低估，「靜電電壓可達數千至過萬伏特」，假設當身體帶有靜電，而手指接近門鎖，又遇上高電壓，令空氣變得導電，電流透過空氣釋放，便會形成微弱的火花。不過湯博士強調，雖然這類靜電能釋出火花，但由於靜電電量極少，所以對人體不會造成危險，只會使人感到輕微痛楚。



至於哪類人士特別容易「觸電」呢？湯博士就指，並沒有科學證據顯示某類人是高危族，不過由於乾燥環境容易產生靜電，因此頭髮特別乾旱或者穿上毛衣情況下，會更容易接觸到靜電。至於有些說法認為勞累的時候更容易觸電，湯博士則認為這些說法很難證實，並笑指「可能攰嘅時候身體比較敏感，所以先會感覺易觸電」。



坊間流傳不少「避電大法」，助市民避開靜電，原來部分確實有效。有人認為，保持身體濕潤可以減低被電到機會，湯博士認同此說法，「保持身體濕潤是好方法，因為水是導電的，能有效帶走靜電，冬天乾燥的時候可以塗潤手霜。」



開門時手指觸碰到門鎖一瞬間，「啪」一聲還未來得及反應就被電到，相信不少人也試過。湯博士就建議，「隨身帶備一件小小的金屬物品，例如鎖匙，接觸門柄或易有靜電的地方前，先碰觸一下」，這樣就可以減低被電到的機會。



不過有些「民間偏方」似乎卻未必可靠，例如利用金屬衣架接觸毛衣「帶走」靜電，湯博士認為要「視乎掃過衣物範圍和接觸程度」，因為毛衣的纖維很多，金屬未必能完全接觸所有位置；至於觸碰門鎖之前，先接觸旁邊牆壁「放電」，湯博士亦質疑效用，「牆壁是絕緣體（不導電的物料），未必可以帶走啲靜電」。



早前浸會大學發生塵爆事件，導致多名學生受傷。原來塵爆並非只會由明火引起，靜電也可能引發意外，但靜電所產生的火花引發的塵爆，「多數喺工業環境發生」。所以市民不需要憂慮，因為日常生活環境產生的靜電，能量非常微小，所以引發塵爆的機會極微。