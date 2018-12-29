東網透視：中風口琴手關燈煲歌　黑暗棟篤笑譜生命新樂章

「完全無諗過要喺黑暗中吹口琴。」75歲伯伯葉福成30多年前中風，左手及左腳失去活動能力，喜愛音樂的他鍾意打鼓、彈結他，但中風後雙手不靈活。他未有放棄心中的音樂夢，單手拿起口琴吹奏，與音樂再拉近距離，他下月會在全港首個黑暗棟篤笑表演《陳年WeChat》，以樂手身份在漆黑環境演奏，團隊還有失明演員、健全社工及年輕人。



葉伯退休前任職會計文員，平淡的生活因身體失去活動能力而改變，至近年認識後天失明的陳衍泓，加入其創立的社企「黑暗劇場」，生命樂章又再躍動。棟篤笑表演場地零燈光，葉伯笑稱：「係一個挑戰嚟，無譜畀我睇。」他為準備表演「要煲歌，唔係煲劇」，重複聆聽歌曲令自己牢記，又特意在家中關燈練習，習慣沒有光的空間。



《陳年WeChat》劇名中的「陳年」，取自陳衍泓及拍檔連乙峰的姓氏諧音，兩人以對談形式棟篤笑。陳多年前因過量使用類固醇，漸漸失去視覺，失明經歷推動他創立「黑暗劇場」，為同路人提供表演平台。身兼導演和演員的他多次演出舞台劇，讓觀眾可在最簡單的形式下了解視障人士。



今次棟篤笑內容圍繞視障人士生活上遇到的困難，充滿黑色幽默，而為了讓觀眾代入視障人士的角色感受漆黑，場地不會有燈光，觀眾需捉住繩子，由工作人員帶領進場。陳衍泓表示，曾計劃租用康樂及文化事署轄下場地但均不成功，因演出需在全黑環境進行，「一粒燈都無」，連緊急通道的燈光亦要遮蔽，不符現行安全條例，幸終成功租用美孚的黑暗中對話體驗館。



社工連乙峰是健全人士，他在黑暗中排練發生不少「蝦碌」事，例如走錯位等，但這些經驗令他反思即使失去視覺，仍可運用聽覺等感官，因為視障人士聽覺非常靈敏，可聆聽到別人是否專注，對位置亦很準確掌握，希望觀眾參與的棟篤笑，可推動觀眾主動了解視障人士的實況。