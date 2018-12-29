民陣獲批公民廣場為遊行終站　行政署：不可提港獨

民間人權陣線(民陣)將於元旦日(1日1日)舉行大遊行，並要求以俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地為終點站，行政署昨(28日)回覆，指已批准民陣在遵守訂明的條件下使用政總東翼前地，時間限於當日下午4時至6時半，又重申民陣必須守法，如遊行時有個別人士展示「港獨」標語，民陣須作出勸喻。



民陣今次發起的遊行，主題將圍繞律政司司長鄭若驊決定不會就前特首梁振英任內收取澳洲企業UGL5000萬港元事件進行檢控，及抗議「明日大嶼」填海計劃，當日將會於下午2時在東角道及駱克道行人專用區出發，並爭取在公民廣場為終點，惟行政署早前以電郵回覆，指港獨不符合一國兩制及《基本法》，政府不會容許違反《基本法》的活動在政總東翼前地進行，就民陣申請以公民廣場為終點一事未置可否。



直至昨日，行政署終批准民陣在公民廣場在舉行公眾活動，除僅限兩個半小時，且只可容納2000人，並須遵守行政署及警方指示，呼籲未能進入公民廣場人士須離開及解散，又重申，鑑於過往有個別人士展示「港獨」標語及物品進入公民廣場，民陣須遵守法律並要作出勸喻，參加者不要違反法律，包括《基本法》。



另外，有報道指，有「港獨旗手」之稱的鄭俠，計劃於元旦日衝擊政府總部，有團體表示擔心再次發生暴動，強烈要求警方採取行動，若有人鼓吹「港獨」，應立即作出檢控。