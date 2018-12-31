土地小組促快研人工島　填海1700公頃不作優先建議

土地供應專責小組今(31日)公布土地大辯論報告。在中長期選項方面，小組建議政府優先研究及推行5個選項，分別是「維港以外近岸填海」，「發展東大嶼都會」，「利用岩洞及地下空間」，「於新界發展更多新發展區」及「發展香港內河碼頭用地」。但報告中東大嶼填海可發展的土地面積為1000公頃，報告並無探討其後施政報告提出的1700公頃填海建議。



小組指維港以外近岸填海在問卷及電話調查獲得49%及61%支持；而發展東大嶼都會在問卷及電話調查獲得62%及58%支持。小組認為填海有助打破目前「零和遊戲」的土地困局，加上填海所得土地由政府擁有，政府對土地供應和使用有全面主導權，能持續和徹底解決土地供應問題。因此小組原則上支持於5個擬議的近岸地點填海造地，包括屯門龍鼓灘、沙田馬料水等。



至於東大嶼都會人工島計劃建議，小組今年上半年展開土地辯論之時，提出在中部水域建立人工島，預計最多可發展的土地面積逾1000公頃，小組今認為，東大嶼都會人工島計劃是解決中長期土地短缺的主要措施，建議政府應盡快展開前期研究及規劃工作。



不過，特首林鄭月娥在土地小組結束諮詢後，於今年10月的施政報告突然提出「明日大嶼願景」，在中部水域填海1700公頃，較小組諮詢的1000公頃填海選項大幅提升，小組主席黃遠輝表示，無法清楚社會上主流意見如何發展，小組就此聽到的意見不多，因此不會作為優先建議。



黃遠輝表示，已備悉施政報告1700公頃填海建議，亦已備悉政府現時未有具體的推展時間表，但會在上述研究中收集基本技術數據，作日後長遠規劃參考。政府會在考慮小組的報告後才敲定上述研究的細節。而最終的填海範圍，則要視乎政府的研究結果。