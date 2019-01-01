Dr.東：肝腎陰虛脾不統血　易致頭暈疲倦精神差

流鼻血除了由肝熱、胃熱、肺熱等產生，亦會因肝腎陰虛及脾不統血引致。註冊中醫師潘子剛表示，肝腎陰虛及脾不統血的患者，身體體質偏弱，分別出現陰虛、脾虛等問題，同時比較容易頭暈、疲倦、精神不佳等，潘建議此類人士可由中醫師診斷病情，並對症下藥，改善體質應對。



潘子剛說，所謂脾不統血，是人體的脾氣虛弱而未能統懾血液，因而流出血管以外，尤其女性月經前後，脾臟會變得更虛弱，因而除了鼻部，也可能會引致身體其他部位出血，潘續指，脾不統血患者的鼻血顏色會較淡，面色亦會較蒼白和易倦。此類病人能夠服用歸脾湯，具有補期氣血、健脾養心的功效，亦可配以藕節及仙鶴草等中藥。



至於肝腎陰虛的患者，潘子剛表示，患者體內肝臟和腎臟陰液不夠，引致虛火增加，可關乎個人精神壓力大，工作時間長，沒有充足休息下「勞傷」身體引致，患者會出現頭暈目眩、耳鳴、眼睛疲倦等病徵。此類病人能夠服用中成藥知柏地黃丸，能夠滋陰補腎，亦可配以白茅根及赤芍等中藥服用。



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