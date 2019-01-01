逾百警油尖反黑拉31男女　破武器庫檢毒品

由於聖誕及新年來臨，油尖警區反黑組、聯同特別職務隊、尖沙咀分區及油麻地分區雜項調查小隊、西九龍機動部隊及警犬隊等逾100人，針對青少年的消遣熱點，於上月16日至今日元旦(1月1日)，在三周內在區內展開代號「犂庭掃穴」、「戰馬行動」及「征服者行動」大舉反黑，搜查多間夜店及無牌酒吧，共拘捕26男5女，年齡由18至72歲，部分人有黑幫背景。



行動中檢獲約44萬港元毒品，包括K仔、冰毒、搖頭丸、霹靂可卡因及Happy粉等，另外檢獲2把開山刀、2把牛肉刀、2支伸縮警棍、GPS追蹤器及4個盾牌等武器。



其中於昨晚大除夕(31日)，探員於兩間位於金巴利道35號及山林道21號的樓上吧內，拘捕17男2女，年齡由18至43歲，共檢獲約22克懷疑K仔、約43克懷疑「冰」毒、約72克懷疑霹靂可卡因、約48粒懷疑搖頭丸、約67包懷疑「happy粉」，總值約19萬港元。警方提醒青少年在光顧以上的娛樂場所時，切勿以身試法。全部被捕人士現正被扣查，分別涉嫌販毒、藏毒、無牌賣酒及藏武等，警方估計他們收藏武器是用作打鬥防衛之用。

