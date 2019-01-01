元旦冬泳嚴寒無阻熱情　21歲女泳手7度奪冠

新年伊始，有市民以游冬泳慶祝元旦。由香港拯溺總會主辦的2019元旦冬泳，在今早(1日)只有攝氏13度的寒冷天氣下展開。今年有2300多人參加，由港島中灣出發，游至淺水灣，全程600米。參加者年齡由6歲至84歲不等，他們不畏嚴寒，寒風中仍撲通跳落水，堅持完成賽事。



21歲的李恆楓勇奪女子組公開賽冠軍，她參加元旦冬泳已8年，當中7屆奪冠。她表示，今年身體欠佳，對奪冠感到意外，又指今年氣溫雖比上年凍，但水溫及水質仍不錯，希望藉着比賽作為自己的「新年挑戰」。



最年長的參賽者是84歲的梁炳兆，持續參賽40年的他，今年最後一年參賽：「啲金牌穿埋會好長一條！不過老啦唔游了。」他說，每日堅持游水，多年來無病痛，鼓勵大家常游水鍛煉身體，又祝福大家「新年快樂」。



6歲的房仲鎧是今年最年幼的參賽者，順利完成賽事的他接受訪問時仍顫抖不已，「海水很凍，海浪好大，浮吓浮吓，好攰但好玩」，他上水後第一個願望是「沖個熱水涼」，又祝大家新年「開開心心」。



傷殘人士湯亮明亦表示今年確實比上年凍好多，一落水時水溫很凍，形容「有冰封的感覺」，隨後身體逐漸適應水溫，則「游得幾舒服」，他希望以冬泳身體力行鼓勵同路人自強。