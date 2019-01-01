不滿李國章續任校委會主席　港大SU促下放校監任命權

兼任港大校監的特首林鄭月娥上月委任李國章續任校委會主席，任期至2022年，惹來港大學生及校友不滿。香港大學學生會今日(1日)聯同香港大學教師及職員會、香港大學校友關注組，要求校董、校監及校委會修改《香港大學規程》，將校委會主席任命權由校監交予校委會。



在現時規程下，特首必然為港大校監，並可自行任命7個校外人士作為校委，包括主席一職。香港大學教師及職員會主席張星煒狠批李「何德何能」，質疑對方「做咗3年有咩建樹？」港大學生會會長黃程鋒對任命感到遺憾，指問題癥結在於校監權力過大，有可能威脅院校自主。



黃指，檢討大學管治專責小組2016年曾向校委會提交報告，建議校監應屬榮譽性質，並將任命校委會成員的權力下放校委會，惟校委會其後推出的6人工作小組指「修改法例程序需時」。黃反駁指此毋須修訂法例，只須修改《香港大學規程》第18條「校務委員會」中校外委員的任命程序，程序是先由校委會動議，再通過校董會向校監提出建議，估計需時約一年。



他們發表聯署聲明，要求校委會、校董及校監修改《規程》，將校委會中的校外委員任命權交予校委會，校監則恢復榮譽性質的角色。黃表示將在校內收集簽名，1月底於校委會會議中提出修改《規程》。