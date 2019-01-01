不堪被截肢做隱青7年　青年靠親友關愛走過陰霾

「用完美眼光欣賞不完美的自己」。這個信念出自生命勇士岑幸富，他在22歲那年因交通意外需截除左手保命，曾因無法接受永久傷殘，做了7年隱蔽青年，最終被家人、朋友及太太義無反顧的愛所感動，決定重新站起做人。他最近更出版第一本書籍，鼓勵同路人。



新鴻基地產旗下的商場今(1日)舉辦「香港新希望2019分享會」，邀請6名堅毅不屈的生命勇士分享生命新希望。其中37歲的幸富稱，當年截肢後見到血肉模糊的左手後，想到這將是永久的自己而感到崩潰。他指，當時一直的想法是如何變回健全人士，無法接受自己截肢，做了7年隱青。



他說，生活因截肢有很多不便，「扭毛巾、戴錶基本都做唔到」，幸得當時有家人朋友鼓勵，「媽媽同我講唔見隻手唔緊要，最緊要有番個仔同我傾偈，朋友更出盡腦汁教我點用一隻手做好多嘢，例如用腳戴錶，用腳跟剪指甲」，令他感到每個人生命都有價值，不會因失去肢體而影響自己價值，開始走出陰霾。其後更經朋友介紹認識太太，兩人育有一名孩子，令他決定融入社會養妻活兒。



在新一年，他鼓勵同路人要相信當下的自己，不要讓別人的想法影響自己的價值，總有事情由自己做，比其他人更有說服力。



11歲小歌后黃凱霖患先天性小眼球症，右眼只能看光影，「如果地下同樓梯同一隻顏色我會睇唔清，我要慢慢試踩梯級」，亦曾受人冷眼。她曾埋怨為何自己與其他小朋友不同，但性格樂觀的她並無因而放棄自己，上天賜她一把靚聲，她亦以歌唱作為人生樂趣，除平日合唱團練習外，她亦爭取在休息時間練習唱歌。現時的她更是心光學校合唱團的小隊長，不時四出表演。她勉勵同路人每人天生都有長處，與健全人士無別，應發掘自己所長。另外，「第三屆新年愛心慈善跑2019」今日舉行，為有特殊教育需要的學生籌款。