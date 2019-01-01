放生梁振英兼避傳媒　元旦遊行怒呼鄭若驊下台

律政司司長鄭若驊多宗醜聞纏身，包括不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元，民陣今日(1月1日)發起元旦遊行聲討，以「香港未完蛋，希望在民間」為題，由銅鑼灣東角道遊行至金鐘政府總部，批評鄭沒有就梁的案件外判諮詢獨立法律意見，又「潛水」多日迴避傳媒和議員的質問，被外界質疑包庇梁，加上其大宅僭建「甩身」，有「刑不上權貴」、「放生鄭若驊」之嫌，故民陣發起遊行要求「鄭若驊下台、拘捕梁振英」。



「明日大嶼」人工島填海計劃是另一個遊行焦點，民陣斥「明日大嶼」掏空政府財政儲備，應該用其他方法，如優先發展棕地等，要求政府撤回方案，以及特首林鄭月娥下台。遊行於下午3時出發，開始時約有400人參與。遊行人士紛紛高舉痛斥鄭若驊的標語，指明「壞人有樣睇」，並呼籲「守護廉潔法治，拒絕香港沉淪」。



民陣召集人岑子杰表明不會就遊行人數作預算，但認為近期鄭若驊就UGL事件的回應及態度觸怒港人，希望遊行能作為新開始，重新團結民間力量。他表示曾歸納過去一年的政治事件以訂立遊行主題，惟發現政府惡行罄竹難書，難單一歸納。



遊行開始前，親中團體愛護香港力量到場表示想參與，指民陣曾稱歡迎不同政見人士參與，更一度嘗試搶咪發言，其後岑子杰反問愛港力是否支持民陣訴求，如「鄭若驊下台」等。愛港力則重申是不同政見人士，他們及後退到銅鑼灣希慎廣場外指罵遊行人士。岑指，沒有權力去阻止任何人遊行，但要加入民陣遊行，最基本應該認同民陣的訴求。