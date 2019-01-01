每日一片：好人當賊辦？　司機提醒開頭燈反被玩

不少大懵司機在晚上行車時，都會忘記開啟車頭燈，遇上好心人善意提醒，道謝理所當然，不過近日有網民就上載一段車cam片，分享一段「好人當賊辦」的經歷。有心水清網民看過片段後，一語道破箇中原因。



事主Shi Long Félix昨日（31日）在Facebook專頁「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載片段，並以「路霸」為題。事主指，當晚在街頭遇上一架沒有開車頭燈的私家車，「依家啲後生仔，有行人提佢，我都用手勢叫佢開燈，一開波已經玩衝燈再玩雙線dup車。」惟面對提醒，對方卻並不領情。



片段開始，事主的車尾車cam拍到涉事紅色私家車，沒有開啟任何車燈在街上行駛，期間有行人打手勢示意，惟司機依然「掂行掂過」。當該車越過事主車頭時，他多次閃動大燈提醒，但此舉反而「撻着」對方，紅車司機開始不斷急煞，當事主想切線越過對方時，對方又不斷換線阻擋其前進。片段結束時，兩車仍處於一前一後的局面，未知如何收科。



事主事後在貼文中補充，他最終與對方平排，但當老婆通知對方未開燈時，對方卻置若罔聞。雖然事主「善舉」得到不少網友力撐，更安慰他説：「好心只係無好報」、「由佢啦，佢唔畀人抄一次牌，永遠都唔會記得開燈」。不過亦有人認為他多次閃大燈動作甚為挑釁，「你閃咁多次，係人都會覺得你好似喺度玩挑釁」、「閃一下就夠，明就明，唔明都冇計」。事主隨後留言向網友解釋：「對不起，可能引起誤會，我閃係因為我從來唔點咇人...通常人哋玩嘢同危險，我會閃好幾下！」



根據現行法例，駕車人士在黑夜時間或能見度低的情況下必須亮着車頭大燈；電單車在任何時間行車時必須亮着車頭大燈。任何人違反規例，如屬首次被定罪，可被判罰款5000港元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被判罰款一萬港元及監禁6個月。