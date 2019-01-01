中學生選年度十大新聞　山竹襲港印象最深居首

學友社今(1日)發布「全港中學生十大新聞選舉」結果，該機構在去年11月19日至12月14日向159所中學發出問卷，共有75,505名學生參與投票，其中排名第一的是超強颱風「山竹」襲港(投票率73.7%)，第二是大埔九巴車禍(48.6%)和第三是「光纖之父」高錕逝世(46.7%)。



學友社是從參與新聞初選的27所學校所提交的建議新聞事件中，篩選出本年度30則候選新聞，由參與新聞總選的中學生從30則候選新聞中選出自己心目中的年度十大新聞。



學生投選的十大新聞主要是本地新聞，依次為山竹襲港、大埔九巴車禍、高錕離世、霍金離世、泰國少足隊被困山洞、港珠澳大橋通車、金庸離世、旺角行人專用區殺街、5歲女童臨臨遭虐死、巴士座位插針。



投票活動籌委會發言人高祖莉認為，排名首位的是山竹襲港，因為學生親身經歷事件及事件後續仍引起關注，其中傳媒及社交媒體亦有大量相關報道及消息；而風暴後學生停課2日，家人亦要繼續上班。



今年30則候選新聞中，有5則為國際新聞，5則為政治新聞，但部分排名不及本地突發新聞。另一發言人黃淨認為，因為部分國際及政治新聞頗具爭議，牽涉眾多持份者，事件持續時間長，估計學生要足夠知識及長時間了解和分析。



風采中學(教育評議會主辦)中四生吳穎芝表示，由於政治新聞較為複雜，如一地兩檢、補選等亦涉及法律問題，而突發性新聞話題較大，故印象深刻。