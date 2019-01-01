國泰網頁疑故障　頭等商務混合機票半折有售

因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌、洩漏940萬客戶個人資料的國泰航空網站疑出現故障，部分航線如越南河內經香港轉機至加拿大溫哥華或美國紐約，混合頭等及商務往返的票價連稅分別只需988美元(約7687港元)及1445美元(約11,242港元)，相等於正價機票約5%。有外國博客即時圖文並茂在網上「開心分享」，不過東網其後跟隨該博客的指示訂購，最終出現的畫面只是技術故障，東網正就事件向國泰查詢。



有外國博客昨日(12月31日)分享該則「國泰優惠航線」，由河內經香港至溫哥華的往返航程，涉及各2張商務及頭等機票，連稅只需988美元。若是河內經香港至紐約的往返航程，則索價1445美元，變相是半折買機票。



有網民隨即效法該名博客，亦成功以1220美元(9491港元)訂購由河內往返美國三藩市的頭等機票，形容是「Great find, Lucky, thanks for sharing!」不過，有部分網民則無法以有關優惠價購得機票。



東網今日(1日)嘗試在國泰網站訂購時，網頁只顯示「我們正遇到技術困難。我們未能為您所選的行程找到機票。請選擇不同航班，並再次搜尋。」等字句。



《國泰航空，愈做愈燶》專頁： http://hk.on.cc/fea/cx/

