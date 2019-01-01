兩毒販緬甸經雲南運毒至武漢　警檢獲150公斤麻古

中泰執法部門繼續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，繼泰國警方泰北大掃毒後，湖北武漢警方上月30日搗破一宗特大跨境販毒案，亦為2018年當地最大宗毒品案，行動中共查獲150公斤毒品麻古（即經加工的冰毒片劑），抓獲兩名運毒疑犯。



武漢警方去年9月破獲案件，疑犯接受審訊時供稱，他們故意避開傳統的運毒線路，從緬甸到雲南，再經四川過境到湖北恩施、宜昌、潛江、仙桃等市，最後將毒品運至武漢。疑犯除了交代犯案經過，還供出有另一名毒販即將運毒至武漢。



警方隨即成立專案組，經3個多月排查，鎖定一名叫「王哥」的四川男子。王哥平日駕駛大貨車來往雲南、貴州等地做運輸生意，且生意夥伴相當神秘可疑。



上月26日，警方得知王哥近日要從雲南運毒往武漢，遂跟蹤其大貨車，發現他安排車輛從四川過境，準備直奔目的地武漢。由於路途遙遠，他和曹姓司機從雲南出發時，故意裝載滿車青椒，再將毒品藏在菜籃內以掩飾。



針對販運毒品的上下線在武漢可能出現的交易現場，警員制訂嚴密的監控、跟蹤及抓捕方案。上月29日涉事大貨車快要到武漢時，卻臨時放棄進入市內交易，更不停轉移地點。



專案組一路冒着嚴寒追蹤到仙桃市三伏譚鎮，終發現該輛大貨車。但疑犯再次轉移地點，最終於上月30日，警員在天門市某賓館採取行動，拘捕兩名疑犯，並在車上搜出共6箱麻古。警員當日將兩疑犯、收繳的毒品、涉案大貨車押送回武漢。



今次是過去55日以來第8宗涉及中泰及緬甸的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於打擊力度不斷加強，導致上海仔急於尋找出貨渠道，把緬甸的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，據知上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知中央早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，中央政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝，最近又返回鄰近泰國地區匿藏。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

