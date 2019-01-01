大角咀追撞七人車斬司機　掛假牌私家車警署外焚毀

大角咀發生傷人案！今晚（1日）8時許，一名中年漢駕駛七人車，沿大角咀海庭道往尖沙咀方向行駛，至海富苑對開時遭兩輛車閘停，右車尾更被後方私家車追撞，適時，兩車跳下數名刀手，他們衝向七人車朝車身猛劈，七人車司機位車門最少有7條刀痕，男司機猝不及防，右手臂中刀浴血，刀手們逞兇後跳回接應車輛逃去，傷者報警求助。救護員接報趕至，將傷者送院治理。據悉，傷者拒向警方透露被斬原因。



約5分鐘後，距離上址約400米的海泓道油麻地警署對開路邊，有途人發現一輛私家車着火，消防到場將火救熄，發現車內遺下一個汽油罐，懷疑曾盛載易燃液體，警方經初步調查後，懷疑起火車輛為刀手所乘坐的其中一輛車，不排除刀手駕車到上址燒車，再轉乘其他車輛逃去。



警方封鎖斬人及燒車現場調查，將翻查七人車的車Cam及警署門口的「天眼」片段蒐證，案件列作「傷人」，交由旺角警區反三合會行動組跟進，正進一步追查事故原因。根據運輸署資料，涉事七人車男車主姓謝，報住將軍澳，焚毀的私家車則被套上假車牌。