政Whats噏：四電一腦劣評　行會成員再轟黃錦星

環境局局長黃錦星負責嘅環保政策一鑊粥，再次遭行政會議成員帶頭批評！繼行會成員兼飲食界議員張宇人，成功提出中止阻建北區沙嶺興建嘅有機資源回收中心第二期嘅建議，另一名行會成員兼中西區區議員嘅張國鈞(Horace)於區議會發功，帶頭提出討論文件鬧爆已實施逾4個月嘅「四電一腦」計劃，形容呢個計劃「實施混亂、劣多於優」，佢更表明由於「四電一腦」搞到立立亂，引發好多議員對垃圾徵費都好有保留，睇怕黃錦星都要諗吓辦法，否則環境局嘅政策推出一項、捱轟一項都唔係辦法！



行會成員被視為政府決策核心，有政黨背景嘅立法會議員及區議員更有不成文規定，要於議會內為行會通過嘅政策箍票護航，之不過，近年行會成員對於集體負責制各有想法，每隔一段時間就有行會成員帶頭反對政府政策，近期環境局負責嘅政策係重災區，先有張宇人於一個多月前，在立法會工務小組出招，鬧爆環境局就北區沙嶺有機資源回收中心第二期嘅書面回覆答得太遲，並狠批政府有錢都唔應該將公帑倒落鹹水海，提出中止議程獲得通過，煞停呢個有機資源回收中心第二期繼續於議會闖關。



最新一個戰場就係去年8月起實施嘅「四電一腦」生產者責任計劃，查實地區人士一早發現有大批廢電器遭胡亂棄置喺街上同垃圾站，就此，中西區區議會副主席、民建聯秘書長陳學鋒曾於網上留言「召喚黃錦星局長」跟進，而陳嘅黨友更揚言要發起收集街頭「四電一腦」送晒去黃錦星辦公室。



不過，睇怕民建聯呢個反對力度，仲未可令黃錦星領導嘅環境局醒覺，最新就由「三料議員」Horace於區議會出手，聯同陳學鋒等多名中西區區議員於區會大會，提出名為「不環保的四電一腦」討論文件，狠批有關計劃實施混亂，市民繼續貪方便喺街上廢置電器，而回收商嘅回收中心更加早已放滿舊電器，長時間都未處理，要求當局回應七大問題，包括交代於計劃實施前後，於街上收到嘅「四電一腦」數字。



Horace接受查詢時批評，黃錦星同環保署太過相信承辦商，佢同地區兄弟曾經多次攞出地區個案，有關方面就算發現真有此事，都只係話屬於個別例子，實在係同地區情況唔相符。佢又話，雖然自己唔反對今次政策方向，但正如多名立法會嘅同事，都質疑環保署嘅執行能力，資源同部署都唔得，令人覺得有啲眼高手低喎。



就係因為「四電一腦」問題多多，Horace話依家好多議員都對俗稱垃圾徵費嘅都市固體廢物徵費好有保留，佢表明，黃錦星日後要畀心機說服大家，否則啲議員冇信心，垃圾徵費嘅法案委員會都唔會咁順利過關。



話時話，黃錦星已非首次畀行會成員帶頭反對環保政策或項目，佢真係要攝高枕頭諗吓，點樣可以同佢哋，以致係同關心環保嘅議員可以有良性互動嘞！