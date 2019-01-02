綠色先鋒：傾「囊」襄助　回收背包贈露宿者

還記得家中那塵封的背包嗎？都市人物質充裕，許多時因某品牌推出新款而追捧，熱潮過後便棄之如敝屣，或是物件稍有破損後無意再用。有見及此，有非牟利團體發起回收行動，收集二手背包轉贈予露宿者，冀能改變背包送往堆填區的命運，達致物盡其用。



「好多人屋企已經有好多背包，平時放喺度唔會用，或者個款式舊咗但仲用得，就可以轉贈畀有需要人士。」「一人一背包」計劃由露宿者行動委員會發起，執委會主席林家強指，計劃意念於2018年初萌生，目的是透過轉贈，向有需要的露宿者及其他弱勢社群提供物資，同時減少浪費，延續背包的壽命。



不同顏色、款式及大小的背包機構通通接收，「唔係太污糟或者有損壞，都會收集並按優次派畀街友。」林表示，本來考慮到露宿者的體能希望收集容量較小的背包，但較年輕的露宿者對大型背包有需求，因此對於回收的背包基本上無任何限制。至於為何是回收背包？林解釋，背包的實用性受露宿者歡迎，不少街友都選擇以它盛載家當，「有時一個背包就係佢哋嘅所有。」



計劃開展的首一個半月，已收到超過140個背包，款式五花八門，差不多堆滿整個辦公室，更有人為響應計劃特意送出50個全新的背包，回響之大讓林也不禁驚訝，「我哋喺網上貼文徵收背包，估唔到有咁多人會幫手將訊息分享出去。」



回收行動已於上月底結束，收集的背包亦陸續派發予有需要人士，但林表示，活動結束後仍會繼續收集及轉贈背包，亦歡迎市民捐贈其他物資，因機構會在天冷日子派外展社工到街上向露宿者派發毛氈、背包和其他物資，亦會在平日開放會址並提供午、晚膳食。所做的一切，其實毋須特別動機，林淡然道：「我哋想透過活動，等大家作出分享，無論愛心又好、物資又好，當你有餘力嘅時候都可以分享。」



或許在日常生活中我們擁有的物資已經太多，多得令大家學不懂珍惜，但如果某些物品已經不再需要用到，你又會願意把它捐出，讓有需要的人代為珍惜嗎？

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