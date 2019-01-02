倡改造棕地發展新市鎮　凌嘉勤指填海無可避免

土地供應專責小組日前發表土地大辯論最終報告，分別就短中期及中長期提出共8個增加土地的選項建議。規劃署前署長凌嘉勤今早(2日)於電台節目表示，要增加土地供應可採用新市鎮的發展模式，大規模改造棕地創造發展容量，但同時要改善環境，他坦言大規模填海造地是無可避免。



報告又指，香港的土地短缺遠高於《香港2030+》提出的1200公頃，在任時有份制定《香港2030+》的凌回應指，當時是按各政府部門的計劃及預算，推算出未來土地需求，隨着政府近年強調增加安老設施及發展經濟，土地需求或有轉變，認為最重要在政策上留有彈性。他認同香港需要有土地儲備，但相信難以在20年內提供一批可隨時供使用的土地。



對於小組建議優先收回粉嶺高爾夫球場32公頃地，凌認為高球場內的生態價值高，亦有不少古墓，若要局部發展需小心研究。而高爾夫大聯盟召集人劉家樂今亦在電台批評，有關建議極度荒誕，認為即使為了土地供應亦不應影響體育項目發展，又指現時愈來愈少商家在亞洲設立總部，正正因為相關體育配套愈來愈少，欠缺「一邊打波，一邊傾生意」的場地。



立法會議員尹兆堅就認為，以傾生意作為保留高球場的理據十分灰諧，他質疑生意是否一定要在高球場商討，不能在其他地方進行。他指，新加坡政府近年都收回部分球場作發展房屋和鐵路等用途，而更重要是高球場屬官地，當政府有需要時可收回，而非逼走在土地上的作業者。