阻披剪鋼筋工人身份　沙中線調委會涉違職權遭覆核

港鐵沙中線紅磡站獨立調查委員會早前聆訊期間，分判商中科興業曾要求港鐵確認兩名把鋼筋剪短的工人身份，但委員會主席夏正民阻止。一名中文大學的學生認為委員會要找出問題的核心，除要找出哪些僱主把鋼筋剪短外，也要找出哪些工人把鋼筋剪短，而主席的裁決是肆意地罔顧和違反其職權。該名中大學生於本周一(12月31日)入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻該裁決，並下令委員會聽取關於該兩名工人身份的證據。



申請人胡志鴻，是中大心理學系二年級學生，答辯人是港鐵沙中線紅磡站獨立調查委員會。申請人指稱，有關聆訊是公開調查，涉及公眾事務，而他會定期用八達通卡由柴灣乘搭港鐵到中大，並會經過紅磡站，因此他具備提出今次司法覆核資格。



入稟狀透露，在去年12月7日聆訊踏入第30日，港鐵助理工務督察(土木工程)王繼榮接受中科興業的大律師盤問期間，大律師向他展示一張相片，顯示有兩名工人把鋼筋剪短，大律師原本想王確認該兩名工人的身份，但被主席阻止。主席當時作出裁決，指委員會並非去追究刑事責任或民事責任，但如果大律師想知道該兩名工人受聘於誰，他不會阻止。



申請人認為，主席的裁決是委員會並不關注是誰人把鋼筋剪短，只是關注他們受聘於誰。申請人指，委員會的職權範圍應包括找出把鋼筋剪短者的身份，包括工人和他們的僱主，而主席的裁決等同肆意地罔顧和違反其職權。申請人指，中科興業的董事總經理潘焯鴻和助理地盤管工畢浩彥在證人陳述書中已指出該兩名工人的身份，而畢在聆訊中接受總承建商禮頓的大律師盤問時，也確認了兩人是羅志強和何曉冬，委員會都沒有阻止有關證供，但到了聆訊的第30日卻忽然對他們的身份沒有興趣，拒絕聽取關於他們身份的證據。



申請人又指，最直接和最基本去解決事件謎團的方法是傳召該兩名工人在聆訊中作供，而畢在確認兩人身份時，委員會也曾經傳召他們出席聆訊，如果不知道他們的身份，委員會將無法知道哪一部分的監管系統出錯，這卻是聆訊的核心問題，有關裁決因此屬不合理。