肺癌可上腦　患者多為不吸煙年逾50女性

香港五大常見癌症中，肺癌的死亡率最高。部分肺癌患者會出現「間變性淋巴瘤激酶」基因變異，約40%人導致「肺癌上腦」，出現記憶力衰退、行為和性格改變、口齒不清和吞嚥困難等問題。患者多為50多歲及不吸煙的女性，若未能及時治療，存活率中位數僅1至3個月，現時有第二代標靶藥作治療，亦有社福機構計劃資助。



香港肺癌學會成員、臨床腫瘤科專科醫生丘德芬指，肺癌中有85%至90%為非小細胞肺癌，其中有逾40%是腺癌，腺癌中有8%為「間變性淋巴瘤激酶」基因變異(ALK基因變異)。一項研究發現，患者的年齡中位數為52歲，女性逾半數，當中約57%為非煙民。



他指，醫生可選擇為「肺癌上腦」病人作化療、第一代標靶藥或電療，但前兩者會因為血腦屏障，而未能作有效治療，電療則會對病人腦部造成損害。第二代標靶藥阿來替尼(Alectinib)可突破血腦屏障，減少腦部細胞擴散，延長存活期至34.8個月。聖雅各福群會的惠澤社區藥房有涵蓋這種藥，而該藥目前在醫管局用藥指引屬第二線使用，若指引在未來更新後將該藥於第一線應用，就可令更多病人受惠。