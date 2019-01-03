東方日報A1：部門縱容無牌賣酒　愈揭愈有

繼東網昨日(2日)踢爆食環署轄下熟食中心淪無牌賣酒天堂後，再揭泳灘及公園小食亭違規賣酒同樣嚴重，一家大小郊遊的公園小食亭成酒精補給站，「偷雞」無標價賣酒給單車友；面對海景的泳灘快餐亭更提供小食及各式酒類，啤酒烈酒「一應俱全」，猶如酒吧；更有小食亭即使被勸喻警告，仍照賣如常。立法會議員直斥康文署離譜，縱容違規情況，擔心影響未成年人士。



「啤酒1罐20蚊！」1名騎單車的市民問價後，爽快捧走啤酒，從大埔海濱公園1間小食亭走向亭外座位解渴休息。該公園素為單車友的熱門聚腳點，貼近單車徑的小食亭經常吸引遊人購買飲料，有極受車友歡迎的清涼啤酒，更有早前受年輕人追捧的「斷片酒」。店內雪櫃中有各式飲品均未有標價，顧客須詢問店主後才得知價格，售價較超市及便利店貴1倍。



康樂場地外判小食亭或快餐亭淪酒場，尤其鄰近泳灘的休憩處。南區赤柱正灘泳灘有不少外國人聚集，並結伴到快餐亭邊吃薄餅、邊飲酒，悠閒地品酒賞海景。快餐亭的餐牌列出各式酒類，啤酒、紅白酒甚至威士忌及伏特加等烈酒，林林總總儼如酒吧，估計在剛過去的平安夜收入逾2000港元。



另外，有小食亭曾被勸喻，但仍然繼續違規賣酒。觀塘海濱花園小食亭為其中1間，牆上寫滿不同種類飲品，細看宣傳單張上不難發現店內有4款啤酒可供選購，售價均為44港元。日前，東網記者佯裝顧客購買其中1款日本手工啤，店員不諱言特色啤酒吸引不少遊人品嘗，「呢款日式傳統手工啤賣晒，得番另外一隻咋。」



康文署證實上述小食亭及快餐亭均獲發業務許可證，惟相關許可證僅代表持有者可按合約條款及條件營運，如售賣含酒精類飲品，須向康文署申請，並根據《應課稅品（酒類）規例》申領酒牌；小食亭如售賣酒精飲品讓顧客帶走，雖不用申領酒牌，但仍須獲該署批准後才可售賣。不過，3處均未獲該署批准；食環署亦證實3處無申領酒牌。



康文署發言人指，過去3年並沒有接獲上述處所的投訴個案，惟該署職員巡視時發現觀塘海濱花園小食亭的許可證持有人違規售賣含酒精類飲品，經勸喻後已停售。該署職員會不時巡查，如發現違規情況，會立即作出勸喻並要求即時停止，並視乎情況採取跟進行動。



立法會議員柯創盛直斥情況離譜，批評康文署管理塞責，擔心署方執法不力或會導致未成年人士更輕易買酒，又可能令部分場地使用者於園內醉酒鬧事，促請署方加強執法。立法會議員鄭泳舜表示，署方應檢討小食亭及快餐亭申請賣酒手續是否過於繁複，部門亦應提供相關協助。



東網曾就事件向3間小食亭查詢，惟大埔海濱公園小食亭未有營業；觀塘海濱花園小食亭店員則強調自己不是老闆，不清楚詳情，「我哋都係賣埋之前啲存貨就唔賣。」赤柱正灘泳灘快餐亭負責人則指，去年中續約時以為當局已批出賣酒申請，惟在上月底接獲電郵通知未獲批，已透過電郵回覆重新申請。

