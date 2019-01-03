立法會選區劃界不變　新界北選區再胎死腹中

立法會明年舉行換屆選舉，惟隨着新界愈來愈多新屋苑落成，最新推算兩年後新界人口已近四百萬人，政圈有不少聲音重提已討論多年增設新界北選區的建議。據了解，現屆政府上場後即重啟劃區工作，與各黨派「摸底」時討論至少四個方案，包括建議把元朗及天水圍分別撥歸新界西及新界北兩區，惟最終未有一個方案獲得大比數支持，故當局已決定明年立法會選舉劃區維持現狀。有民主派立法會議員批評當局投鼠忌器，擔心影響建制派選情而拒劃新區。



立法會選區劃界對各黨派選情影響深遠，但隨着新市鎮落成，政府已預視到新界人口持續上升，故早在二○一○年已有風聲傳出當局有意增設新界北選區，但一直只聞樓梯響，計劃已胎死腹中。而每次換屆選舉前，選舉管理委員會將按最新人口推算，訂出每區標準人口基數，以再按《立法會條例》規定，檢視每區議席數目與基數是否相應，再決定是否需要重新劃界。



按規劃署今年最新推算，二○二○年全港人口將上升至約七百五十六萬人，以三十五個直選議席平均計算，標準人口基數約為二十一萬五千人，屆時新界西人口已達二百一十八萬人，以九個議席攤分，每個議席人口約為二十四萬二千人，超出基數約百分之十二；新界東人口則為一百八十二萬人，每個議席人口約為二十萬人，少於基數約百分之七。



雖然新界西未超出《選舉管理委員會條例》每區不得超出人口上限百分之一百一十五的規定，但在五區之中最接近人口上限，而受制於《立法會條例》規定一區不得多於九個議席，故面對新界人口持續增長下，政府只可選擇開新區或修改每區議席數量上限。假若開設新界北，新界四百萬人口平均分配，每區約為一百三十三萬人，再以三區平均分配目前十八個議席，每區六席，三區標準人口基數即可回落至約二十二萬人，不再「塞爆」新界西。



據悉，現屆政府曾與多個政黨會面討論劃區，席間談及多個新界北劃區建議，包括把北區、大埔及元朗三個區議會組成新界北選區，或把離島區撥入香港島選區，亦有提議把元朗區議會一分二，把天水圍的選區保留於新界西選區內，甚或再細分至每兩個區議會劃為立法會一大選區等，可惜未有一個方案可獲大多數支持。消息指，政府已決定二○二○年不會改動劃界，當局認為立法會劃區需與區議會劃區一併研究，換言之劃區計劃再度胎死腹中。



立法會新界西議員尹兆堅分析指，整個新界十八個議席中，民主派取得十席，故如重劃後新界東、西、北各六席，民主與建制派每區比例或轉為三比三，以建制大黨民建聯為例，該黨現時於新界有四席，將來或只能於三區各取得一席，變相較現時少一席，故他料因對建制派影響深遠，政府投鼠忌器不敢重劃選區。新界西議員麥美娟認為，劃區不能倉卒決定，但長遠希望當局可理順選區人口問題。