教局助聽器服務兩度流標　聽障童驗配無期

教育局為聽障幼兒及學童免費提供的「助聽器驗配及相關服務」兩度流標，本學年起，該項服務已陷「真空期」，令去年九月起新確診聽障的兒童大受影響，現有約四十個等候助聽器的個案中，暫只有七個獲安排服務，嚴重延誤兒童治療。香港聾人福利促進會表示，正與教育局實行短期合作措施，望紓緩服務「真空期」的影響。



教育局在半個月前被爆出本學年「助聽器驗配及相關服務」流標，局方當時稱，已設計較精簡的服務要求，務求在較短時間內完成招標工作，料可在上月底完成，又稱會安排臨時措施。



但聽障兒童家長群組的代表李小姐表示，有家長上周五致電教育局查詢，獲告知服務再度流標。她引述局方稱，會安排在去年十一月六日前已會見教育局的個案，使用局方的儲備助聽器，並由聾人福利促進會提供耳模及驗配服務；但該日子後才會見教育局的個案，則要等待局方再作安排。李續指，據其所知，目前仍未有學童取得教育局提供的儲備耳機，局方稱最遲本月初會通知家長取機以及約期到聾福會接受服務。



教育局證實早前進行的新一輪招標，未有收到供應商報價。截至上月底，局方接收了約四十宗新個案，已按聽障兒童的轉介時間、聽障程度及年齡，為他們安排編配備存的助聽器，以應付短期需求，首名兒童將在本星期接受服務。該局又指，正尋求可行方案，包括進行直接採購，務求在短時間內為其他輪候中的兒童提供服務。聾福會表示，正與教育局實行短期合作措施，該會會為七個個案提供耳模及驗配服務，其中三個個案已排期，但暫未有計劃與局方長期合作。



聽力學會主席譚志謙指，驗配助聽器一般需時最少一個月，如幼兒年紀較小，可能需時更久，即一月初接受服務的學童，可能亦要等待至二月甚至三月才可開始使用助聽器。他指出，六歲前是兒童學習語言的黃金時期，聽障兒童本來已較同齡孩子延遲學習，加上因服務流標再延誤，與同齡孩子學習語言的差距只會愈來愈大。