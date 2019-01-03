沙田區小學AR閱讀報告比賽增添閱讀趣味

「蘇豪香港扶輪社 - - 沙田區小學AR閱讀報告比賽」已於2018年12月8日順利完成，是次比賽共有50多位區內高小學生參與，入圍作品共有20份，最終由香港道教聯合會純陽小學獲得冠軍。



為了進一步提升學生的閱讀動機，蘇豪香港扶輪社舉辦了「蘇豪香港扶輪社 - - 沙田區小學AR閱讀報告比賽」。該社社長郭柏威先生認為這個活動富有教育意義，符合扶輪社匡扶社會的宗旨，活動一方面可以推廣閱讀的風氣，另一方面亦可以訓練學生將新科技應用於學習之中，讓學生更享受閱讀。



負責教授參賽者製作AR閱讀報告的曾璧山中學左錦輝老師表示，擴增實境(AR)圖書能增加學生的閱讀意欲，動感的畫面令學生耳目一新，一改閱讀的習慣，讓學生可享有更多閱讀的樂趣。



世界龍岡學校黃耀南小學圖書館主任潘詠琳老師指，剛開始時，學生表現害羞，到後來表達得愈來愈流暢，自信得到提升。她認為AR閱讀報告的製作技術能夠幫助閱讀推廣，提升閱讀的樂趣。



基督教香港信義會禾輋信義學校翁冠鑫老師則認為，今次比賽讓同學對閱讀分享有全新的體會，由選擇圖書、構思劇本，到排練、拍攝等都由學生自己作出決定及製作，過程看到他們非常投入及認真，表現出默契。此外，利用AR製作閱讀分享短片也可以藉由這幾位同學向其他同學推廣。



利用AR技術融入學習之中



九龍城浸信會禧年(恩平)小學陳瑩老師認為，AR在教育中能有廣泛應用的意義。老師與同學可使用AR來作好書推介外，老師還可以利用AR建虛構擬體驗及遊戲，並可加添開放式和多項選擇題、也可加添字符和語音氣泡及YouTube的視訊，藉此而提升學生的學習興趣與效能。現在，連醫學院都採用AR來訓練未來的醫生，相信AR在教育界中擔當的角色愈來愈重要！



是次比賽冠軍香港道教聯合會純陽小學謝珈晉同學表示，起初不明白甚麼是AR，還以為與VR是差不多的技術，但當學會技術後就知道是不同的東西。談及取勝之道，他表示所揀選參賽的圖書內容生動有趣，於是決定運用話劇的方式來完成閱讀報告，才有機會取得冠軍。



亞軍得主慈航學校陳晉毅同學則表示，是次比賽讓他多看了圖書，特別是英文書。同校另一位同學方浚鑫表示AR閱讀報告有助增加英文詞彙。