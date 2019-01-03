以暴易暴？兒子打人遭勸阻　惡媽竟教對方「還拖」

俗語有云︰「三歲定八十」，孩童的教育是十分重要。惟近日有小朋友在公園疑動手打人，其母親居然毫不理會，更反教對方小朋友還手？



有家長投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指於本周日（30日）下午與兩個小朋友到住所附近的公園遊玩，當時還有一名操帶鄉音廣東話的母親，帶同約3歲的兒子到場嬉戲。



「佢個仔第一已經唔排隊，對其他小朋友郁手郁腳…一腳伸落我仔度…無喇喇又推開咗我仔，個『極品（媽媽）』當時有見到，但無出聲…接二連三，佢小朋友又郁手打人，今次打另一個2歲妹妹，我終於忍唔住就出聲」。



未料該母親反應極大，即時跑上前指手畫腳︰「你唔好『巴』（罵）我仔，你唔可以『巴』我仔，你個仔畀我仔打，你應該叫你仔打番我仔，你由小朋友自己解決，大人唔可以插手！」她聞言頓時目瞪口呆。



隨着圍觀人士漸多，該母親更誣衊投稿者動手打其兒子。她大感無奈，最終有街坊就事件報警求助。她大嘆︰「小朋友玩，有碰撞亦好正常，我小朋友唔小心整到人，都會叫佢哋同人道歉，講聲對唔住，講句道歉又唔死得人」。



不少網民留言指曾遇到同類事情：「我撞過仲勁呀，明明佢個仔打人，我話佢連一句Sorry都唔講，佢話番我，咁小氣唔好嚟公園玩喎」，有人則斥罵指：「最憎啲冇家教大媽」、「到小朋友打番佢個仔又另一個說法」。

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