美甲套餐平價招徠中途加價　被告稱事主無叫停

女社工受屯門一間美甲店宣傳單張所吸引，以為218港元「試做價」便可獲美甲服務套餐，惟女社工做「駁甲」及畫花紋時，美甲師涉嫌突然表示各需額外收費100港元及200港元，結果女社工要以518港元「埋單」。涉案美甲師及店東被指違反《商品說明條例》，各被控一項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，兩人不認罪。兩被告今(4日)在屯門法院被裁定表證成立，任職美甲師的首被告周韻詩出庭自辯稱，試做價並不包括駁甲和畫花，她為事主駁甲和畫花前有解釋收費，若事主不同意可叫停，但事主沒有，事後更讚她畫得靚。



首被告供稱，案發時她只入職了兩個多星期，不知道傳單由誰所寫。她指試做價只包括修手皮和塗單色，上面提到的5個項目只是列出店舖可以提供的服務，直言：「218冇可能做咁多樣嘢。」此想法亦獲負責人確認。她指事主蔡慧如當晚只問她：「試做價係咪218？」但沒有問是否包「駁甲」，她遂回答：「係，我哋包單色。」蔡同意購買服務。



首被告為蔡修完手皮後，蔡稱想做「駁甲」，首被告遂為她在指甲底裝上「甲托」，期間突然想起未報價，遂表示駁甲每隻手指10港元，蔡反問：「傳單唔係寫住包延長(駁甲)咩？」她遂解釋傳單只是寫上可提供的服務，試做價並不包含該服務，蔡最終決定駁甲。首被告補充，當她向蔡報價時，其實尚未開始駁甲，如蔡拒絕，她可即時停止。



當首被告完成駁甲後，蔡向她出示手機截圖，要求她照截圖在指甲「畫花」。首被告隨即在庭上解釋如何才可做到截圖的效果，裁判官聽畢解釋後，笑問控辯雙方是否明白，女主控笑稱：「唔太明，不過諗住做一次。」代表次被告的男大狀亦表示：「我都諗住做。」裁判官聞言笑說：「好大犧牲喎。」



首被告續稱，她向蔡報價「20蚊一隻手指」，蔡再問：「單張上唔係寫住包畫花咩？」她解釋：「係可以做到，但唔包。」並詢問蔡是否繼續，蔡雖覺得貴，但因「都嚟咗整」，故沒有叫停她，同意在10隻指甲畫花，。她指蔡一直沒表示不滿，事後更讚她「整得靚」。



案件下周一(7日)續審。