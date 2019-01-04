臨床心理學家鄒凱詩伯父失蹤　網上發貼急尋

患有認知障礙症的新加坡華裔男子鄒汝榮(78歲)，昨晚(4日)約10時15分，在港鐵觀塘站最後露面後失蹤。鄒身高約1.6米，身穿黑色外套、米色長褲、帶有一個黑色背包及一個紅色環保袋。鄒汝榮為臨床心理學家鄒凱詩的伯父，能操廣東話及英語，其家人翌日凌晨已向警方報案，並於Facebook群組刊登尋人啟事，呼籲市民留意。



據鄒汝榮胞弟鄒惠霖表示，其兄長及兄嫂每年均會來港探親，兩人於去年12月30日來港，原定下周二(8日)返回新加坡，過往未曾發生類似事件。他指事發前兄長及兄嫂與親友在觀塘晚飯後，在觀塘站等候港鐵列車返回尖沙咀的賓館，惟當兄嫂登上往黃埔方向的列車後，兄長來不及上車，故兩人相隔車窗，用手勢相約在下個站等待。惟兄嫂在牛頭角站等了多班列車，仍不見丈夫蹤影，返回觀塘站尋人亦無果，以為丈夫已自行返回賓館，遂乘搭列車離開。鄒惠霖指稱，當其兄嫂乘車至樂富站時，赫然想起丈夫患病，可能已經迷路，立即致電給他求助，由其代為報警。



鄒惠霖續指，事後與兄嫂到警署錄取口供後，曾在旺角及尖沙咀一帶尋找兄長蹤影，惜仍無發現。他指兄長已患有認知障礙症逾一年，失蹤時身上有新加坡身份證及現金，但無手機，其女兒鄒凱詩現正身處日本東京，並已獲悉事件。鄒惠霖擔心兄長未能及時服藥，加上天氣寒冷，希望能盡快將兄長尋獲。