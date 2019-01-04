3童染甲流留醫PICU　6歲女併發腦炎危殆

衞生署衞生防護中心今日(4日)公布3宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，年齡由4至6歲，分別入住廣華醫院、瑪嘉烈醫院及聯合醫院的兒科深切治療部，當中一名6歲女童現時情況危殆。衞生防護中心正繼續調查。



首宗個案涉及一名4歲男童，自上月28日起出現發燒、咳嗽帶痰和流鼻水等病徵。他上月31日入住香港浸信會醫院，今日(4日)轉往廣華醫院兒科深切治療部治療。病人現時情況嚴重，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。男童已接種今季流感疫苗，曾於上月12至26日到過英國，其兄亦被診斷為肺炎，入住香港浸信會醫院，情況穩定。男童父親及外婆近日出現上呼吸道感染病徵，均已求醫，毋須入院。



第二宗個案涉及一名4歲女童，自上月26日起出現發燒、咳嗽、流鼻水、食欲不振和嘔吐等病徵。她昨日(3日)被送到瑪嘉烈醫院急症室，同日入住瑪嘉烈醫院兒科深切治療部。病人現時情況嚴重，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人未有接種今季流感疫苗，潛伏期無外遊。她的父親和姊姊近日出現上呼吸道感染病徵，情況穩定。



第三宗個案涉及一名6歲女童，過往健康良好，自1月1日起出現發燒、咳嗽和嘔吐等病徵。她昨日(3日)入住聯合醫院，同日轉往聯合醫院兒科深切治療部接受進一步治療。病人現時情況危殆，其臨床診斷為甲型流感併發腦炎。病人未有接種今季流感疫苗，潛伏期無外遊，其弟自上月31日起出現流感樣疾病病徵，求醫後已康復。

