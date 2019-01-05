發射台：轟內地官場陽奉陰違　致豬瘟失控

內地傳媒指中央近日就非洲豬瘟疫情向遼寧、安徽、湖南三省二百三十名官員問責，罪名包括隱瞞及虛報疫情。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，批評當局在豬瘟疫情失控才作懲治是太遲，同時炮轟內地官場充斥「陽奉陰違」的歪風，不論脫貧工程或保育政策均出現「政令不出中南海」的情況，損害老百姓利益，亦令中國崛起之路遙遙無期。



該批受懲處的內地官員，分別遭嚴重警告、記過甚至撤職等，節目認為有關懲處對防控疫情而言是「嚟得太遲」，直言非洲豬瘟已攻陷二十三個省，其中黑龍江省綏化市明水縣一個豬隻養殖場單單在元旦日，有近四千七百隻豬病發，當中三千七百多隻豬死亡。這二百多名官員的失職，已經造成巨大的經濟損失。



該份督查室內部文件又指，豬瘟防控工作反映地方單位存在「有令不行、有禁不止」等問題。內地官場「陽奉陰違」的歪風早已充斥各範疇，例如國家推動脫貧工程，協助農村改善住房，但有地方官員卻敷衍了事，為了欺騙上級，用八日興建「豆腐渣」樓房，地基及主體牆安全成疑，令新屋未入住已淪為危樓。



另一例子是保育政策，安徽安慶市官員竟帶頭違規，大幅縮小屬國家一級保護動物的江豚保護區，為了政績而改為興建工業設施。甚至簡單如催谷內需，中央下令降低景區票價，地方政府卻假借分開收費，或加價後再有折扣等手法，令實際票價不降反升謀財。



內地官場只對政績飢渴，導致形式主義充斥，實際施政卻懶散，從今次豬瘟防控中，官員一味粉飾太平，只是不斷強調豬瘟不傳人，顯示出官員只顧面子，不肯正視問題的為官心態。節目最後指出，「上有政策、下有對策」的官場流弊一日不改，國家的崛起之路恐怕遙遙無期。



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