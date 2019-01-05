中大新宿舍疑揮發性有機物超標　200學生拒遷入

香港中文大學新落成的研究生宿舍驚現刺鼻氣味，引起學生恐慌！中大賽馬會研究生宿舍二、三座原定安排學生於本月十四日前入住，惟不少學生踏入宿舍即發現內部仍正進行裝修工程，宿舍內瀰漫陣陣刺鼻氣味，部分學生因此出現頭痛、喉嚨痛、呼吸道不適等徵狀，聲稱宿舍內一度測試出揮發性有機物(TVOC)水平較環保署定出的指標高兩倍。為保障健康，近二百名學生堅拒在限期前遷入，部分學生寧願在辦公室、實驗室留宿，要求校方盡快處理。



中大賽馬會研究生宿舍二、三座合共提供六百七十多個宿位，第二座是女生宿舍，第三座是男生宿舍，宿舍近日竣工，校方安排學生陸續遷入。有學生搬行李入宿舍時發現，即發現宿舍內仍有「執漏」工程，現場混亂不堪，常有裝修工人出出入入，除令女生感到尷尬，宿舍內更有難聞氣味，以各層的公共空間、走廊尤為濃烈。



受影響的學生之一、三年級研究生張同學(化名)表示，首批在上月底遷入的同學中，部分出現頭痛、眼睛乾澀、皮膚過敏、呼吸道不適等徵狀，質疑宿舍的空氣質素根本不適合居住。張稱，同學雖然感到不適，但部分未能搬回原來的宿舍，只可自己另覓地方暫住，「有些要搬到實驗室、辦公室留宿。」



張續指，經學生強烈反對後，校方始同意將搬遷期限延至本月十四日，但他仍擔心屆時問題未解決，「肯定不是短時間內可清除掉。」又稱校方初時只憑職員在現場感覺沒有味道，便指無問題，引起學生強烈不滿後，才改用儀器檢測空氣品質。學生要求校方委託第三方機構進行獨立檢測，惟遭校方拒絕。



中大發言人表示，賽馬會研究生宿舍二座及三座的工程已於去年十一月完成，通過消防處及屋宇署的檢驗後，於同月獲發「入伙紙」。而建築師及顧問團隊亦在檢查及測試有關建築和系統後，批出「實際完工」證書。環保署人員日前曾前往研宿舍視察，並無發現該處有空氣質素欠佳的情況，又指環保署訂下的良好空氣質素指標，僅適用於設有中央空調系統的辦公室及公眾場所，不適用於家居環境。



發言人強調，宿生安全一向是大學首要關注的事宜，校方一直就宿舍的空氣質素及入住安排等事宜與宿生溝通，並已作額外安排，以抽樣調查方式量度宿舍房間的TVOC含量，結果均顯示含量低於令人不適的水平，大學將繼續和宿生溝通，以釋疑慮。