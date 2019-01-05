Dr.東：尿頻便溺量少　前列腺癌警號

一到冬天小便特別多，尤其凍到「騰騰震」時最易有尿意，但部分男士未必「尿頻咁簡單」，有機會是前列腺癌先兆，究竟兩者如何區分？有泌尿科專科醫生表示，冬天活動量及流汗量少，小便次數會較其他季節多，但要區分尿頻是否前列腺癌的警號，關鍵在於尿量，「雖然經常尿急，但如果每次都去得好少，裝唔夠一個紙杯，就要小心。」



冬天時即使飲水量不多，但上廁所的次數反較夏天頻密，泌尿科專科醫生何立言解釋，冬天時除了因為少出汗導致水分排散較慢，低溫亦會令膀胱較為敏感，容易感到尿意，小便次數大約較夏天多一至兩成，更較易有夜尿。正常飲水分量的成年人，每天大概小便六至八次，當膀胱儲滿三百至四百毫升尿液，便會尿急，每次如廁排尿量約等於一罐可樂汽水分量。



不過，如果飲水分量與以往無異，但每天小便次數增加至九次以上，即屬尿頻。何說，尿頻其中一個成因是膀胱過度活躍症，徵狀頗明顯，「呢個病嘅人一尿急就忍唔到，搭搭吓車要衝去廁所，亦容易尿失禁。」這是由於患者的膀胱神經線退化所致，但大部分患者其實成因不明。



尿頻另一個令人關注的成因，是每兩個男士即有一個出現的良性前列腺增生。何指良性前列腺增生常見於五十歲以上男性，增大的前列腺會壓迫尿道，令病人出現排尿問題。良性前列腺增生不會演變為前列腺癌，但兩者徵狀相似，如多夜尿、尿頻、排尿無力或小便不清等，很多男士會掉以輕心，忽略有機會是前列腺癌的警號。



要區分是冬天引致的尿頻，還是前列腺增生甚至前列腺癌先兆，何建議男士要留意是否不足兩小時便要去小便，且明明尿急，但小便量只有一百至二百毫升，這些均是前列腺問題引致的情況，男士們最好及早求醫，如診斷為前列腺癌，大部分早期個案能透過切除腫瘤或電療根治，復發率低。



若拖延求醫，除了癌細胞有機會擴散，亦可致膀胱組織壞死，即使醫治後也未必能恢復排尿功能。何認為踏入五十歲的男士，應進行前列腺檢查，若結果沒有異常，隨後可每隔兩至五年再檢查。生活上要減少經常尿頻情況，何指咖啡、奶茶或啤酒等屬利尿飲品，冬天最好少飲，尤其是睡覺前，避免經常去夜尿。



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