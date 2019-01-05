國泰丟棄空姐行李　被轟不近人情

因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌、洩漏940萬客戶個人資料的國泰航空，將員工行李當垃圾丟棄！有國泰空姐直斥此舉令多位員工損失慘重，痛失護照及財物，更令他們心寒及難過的是「員工行李被當垃圾，其實公司係咪當員工都係垃圾咁話棄就棄？」



任職國泰空姐8年的陳小姐怒斥國泰無理丟棄員工財物，對此感到震驚，明言此事後「絕對會另謀高就」，「冇諗到一間公司會咁樣對待員工，不近人情！」陳小姐向東網表示，今早(5日)回到國泰城打算取回個人行李上班時，發現暫放於行李寄存室的行李不翼而飛，其行李箱內有護照、機組職員證、制服、及近1000美元等財物。



陳透露，公司雖於上月31日曾透過員工內聯網發出通告，亦於涉事行李寄存室設置告示牌指，員工不應存放行李「過夜」，而「過夜」行李將被清除(disposed)，相關告示卻對有關「清場」時間隻字不提，員工無從得知具體清走時間，因而大失預算。公司過往慣例會將「過夜」行李移至別處再等涉事同事認領，而非今次般未有清楚通知或預告清理日期及時間，就直接將員工財物丟棄，令員工有損失。



她隨即向保安組方面查詢，被告知行李已於今日凌晨時分被清理。陳小姐估計受影響員工至少10人或以上，所涉行李更可能逾百件。她認為公司此舉涉及盜竊他人財物，故今午報警求助，警方到場後建議她改循民事途徑向公司索償。經警方交涉後，她被告知相關行李已移送到小蠔灣垃圾中轉站，她遂與數名同樣被丟棄行李的同事前往該中轉站，找尋行李下落，獲悉行李已經壓縮垃圾方式處理。現時她已報失相關財物，正與其他受影響員工考慮是否採取下一步行動。



國泰空中服務員工會副主席黎玉嬋表示，沒有收到空姐投訴相關事宜，國泰早前已發出內部電郵通知同事，多次表明該儲物室只供短暫使用，不應通宵放行李，更表明任何通宵存放的物品會被丟棄。工會未來會召開會議，討論是否跟進事宜。



國泰航空企業事務部回應表示，該空間一向不是行李儲物室，只供機組人員在報到值勤至登機期間臨時擺放隨身行李，國泰在兩個月前已多次通告，同事們如有疑問及需要協助，可聯絡部門主管。



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