四蚊雞故事啟發　牛津生助基層赴英升學

資優生自小能力出眾，中學畢業後自然希望遠赴海外頂尖大學深造，向理想奔馳，但現實卻不盡如此。現於牛津大學修讀數學系四年級的徐浩龍，因中學時與同為資優生的同學一起等車，對方因車資貴「四蚊雞」而面有難色，令徐明白不少卓越的學生因受經濟條件而限制發展，遂於三年前成立義務組織「Project Access」，免費協助能力卓越的基層家庭學生備考英國頂尖學府及如何申請獎學金，去年成功助四名學生圓夢。



新一屆羅德學士獎學金(Rhodes Scholarship)的香港得主徐浩龍，是一名資優生，小時候只管專心讀書，對其他事物不太關心，至升讀中三一次經歷，改變了人生目標，他當時與一位編程能力極佳的資優同學一起等巴士，但巴士久未見蹤影，徐赫然登上一架較為快捷的小巴，同學尾隨上車後卻露出為難的樣子，因小巴車費要逾六港元，較巴士貴四港元，家境不俗的徐始發現：「原來香港有好多出色嘅學生，因經濟條件而面對好多困難」。



數年後，徐報讀牛津大學，他坦言牛津或劍橋每年學費及生活費高達四十萬港元，而且須「過五關斬六將」才能入讀頂尖學府，包括通過入學考試、準備自我介紹(personal statement)及面試，徐指家境佳的學生可花數萬港元參加備試班，基層學生則如他的同學一樣，連報考的念頭也沒有。



徐獲全額獎學金後萌生一個助人圓夢計劃，他於香港資優教育學苑及其他教育機構招募有興趣申讀牛津及劍橋大學，但屬基層的中學生，並邀請在兩大學修讀的港生擔任義工導師，再按每位學生報讀的學科及申請的獎學金配對兩名導師，以自身經歷指導學生備考。



他指，曾有學生甚至未能繳付報名費及辦理簽證，幸在該組織協助下成功入讀倫敦政治及經濟學院，他個人希望未來以數理專長參與政策研究，改善香港貧富懸殊的問題。



Project Access前年由四十至五十名學生中選出約十七人，最後有四人成功取得獎學金入讀英國頂尖學府，成功率達四分一，去年則有二十人入選，徐望該計劃能薪火相傳，助更多學生圓夢。