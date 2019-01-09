綠色先鋒：「垃」時重生　流動架生房改造廢銅鐵

一班銀齡師傅和90後的社會新鮮人，兩個族群貌似風馬牛不相及，但因抱着同一個環保信念，而各自又身懷絕技──精通手工及木工，故前年決定「埋班」，創辦「流動架生房」，除了到處執「垃圾」，將它們升級再造，更開班傳授手藝，教人如何重新賦予廢棄物品新生命。



「基本上所有材料都係我哋執返嚟，水喉銅管同埋木板最多，啱晒用嚟做飾物。」「流動架生房」創辦人之一、人稱昌哥的劉偉昌從事木工和電工多年，有豐富「實戰」經驗，因工作緣故看盡港人如何浪費，「我哋去垃圾站同資源回收站，通常會滿載而歸，好多畀人丟嘅都係全新物件，就算舊嘅大部分都仲可以正常運作。」他慨嘆部分港人環保意識薄弱，連簡單的珍惜亦未能做到。



不過，所謂「潮流興復古」，昌哥有感拾來的「垃圾」只要稍加心思便可重獲新生，於是決定開班授徒，於屯門「青年夢工場」作工藝義教，教授如何將廢棄銅管變成戒指和吊飾，結果反應熱烈，吸引不少「90後」、「00後」爭相報名，甚至班班爆滿。昌哥笑言，「落手落腳」不但沒有嚇跑一眾年輕人，課程更深受女生歡迎，以採訪當日為例，約80%學員皆是女生，不論是鋸、磨、焊、烙刻及銼修等，大部分工藝技巧她們都游刃有餘。



將廢棄物改頭換面，好玩之處在於可以將成品造到合心水為止，故課堂中昌哥只會講解基本原理和各樣工具的用法，至於成品如何，就要考考學員的手藝及創意，「做任何嘢都好，都係安全最緊要，所以要清楚認識工具嘅正確用法同埋潛在危險，咁就自然唔會驚用錘同電鑽，總好過我幫你做埋你學唔到嘢。」



要數「流動架生房」的生招牌，必定是由昌哥一手改裝的「Cargo Bike」，他不時踏着單車於屯門區內游走，將收集到的廢棄零件撿回去改裝舊單車，後來更受到外國同類單車啟發，成功將兩架舊單車「切頭切尾」，合併成「流動架生單車」，車頭的特大木籃更成為其矚目標記。

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