屯門南延線北環線無影　陳帆暗示動工期勢拖延

香港近年多項鐵路工程爆出醜聞，疑因此阻慢新鐵路項目推展。有立法會議員關注政府早於2017年發表的《施政報告》中承諾，會爭取在2018年就擬建的屯門南延線及北環線方案諮詢公眾，至今音訊全無。運輸及房屋局長陳帆書面回覆議員提問時透露，新鐵路項目的初步落實時間表「會因應情況變化而有所調整」，暗示新線的動工日期勢必拖延。



政府在《鐵路發展策略2014》中曾建議7個新鐵路項目，其中「屯門南延線」是由現有的西鐵線從屯門站向南延伸2.4公里，並在屯門南增設1個鐵路站，原建議於2019至2022年落實，工程成本估計為55億港元。至於連接西鐵線錦上路站及於落馬洲支線增設古洞站的「北環線及古洞站」項目，原建議於2018至2023年落實，按2013年價格計算工程成本為230億港元。



陳帆承認，港鐵早於2016年12月底及2017年3月底向政府提交上述兩線的建議書，但規劃屯門南延線時，需考慮擬議走線對附近居民的各種影響及紓緩方案；而在規劃北環線時，則需要詳細評估和紓緩鐵路走線對具生態價值地區(如米埔自然保護區、魚塘、濕地、鷺鳥林和農田)的影響。



陳更將港鐵「拉落水」，指港鐵向政府提交建議書中，建議落實時間表與《策略》中建議的時間表也有所不同，但他強調會爭取盡快就方案諮詢公眾。