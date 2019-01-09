半夜強闖臥室　27歲建築工人涉姦25歲印傭

建築工人涉嫌半夜強闖家傭臥室，強姦到職不足一星期的印尼籍家庭傭工。27歲被告馮海洋否認一項強姦罪，指他涉2017年10月21日，於其天水圍天慈邨住所內，強姦當時25歲的印尼籍女子X，今(9日)在高院原訟庭受審。



控方開案陳詞表示，X已婚，2017年10月13日抵港，是她首度出國打工，同月16日到被告家履新。被告與父母、4個姊妹和1個案發時2歲的女兒，同住天慈邨兩個相連單位，被告與女兒和X住在其中一個單位。21日凌晨約2時，X哄了被告女兒入睡後，便將她交給被告，然後回房睡覺。至凌晨3時許，被告敲X房門將X吵醒。X開門後，被告說一些她聽不懂的廣東話，然後把她推入其房間床上，並強行性交。



控方表示，X雖有極力掙扎反抗，但二人體形懸殊，X身高148公分、重48公斤，被告則高180公分、重76公斤，X最終還是遭被告侵犯，她下體更在過程中擦傷流血。被告完事後離房，X立刻反鎖房門，用手機傳送文字及語音訊息給僱傭公司負責人求救。主控官讀出相關訊息的英文譯文，顯示X有說不能再待在單位，請求對方立即回應，並表示擔心會懷孕和在印尼的丈夫會知道此事。



控方指僱傭公司的東主翌日早上收到下屬報告，決定立刻報警。據X稱她在上午約7時聽到被告離開單位，但因被告的女兒要她照顧，故她沒外出求助。警察約在中午到達單位時，將X的衣物和床單檢走化驗，其後證實均沾染了X的血液和被告的精液。